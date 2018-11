Entran a una casa a matar tres personas en Colón y luego incendian la vivienda

Colón, Honduras.

Tres personas fueron asesinadas en Tocoa, Colón, zona del Caribe de Honduras, sin que hasta ahora se conozca el móvil del crimen.

Las víctimas fueron identificadas como Erlin Nahum Licona, de 24 años; Emérita Ondina Rodríguez, de 50 y Merary Jeaneth Saavedra, de 26.



La joven Saavedra quedó en una hamaca. Era empleada del programa Vida Mejor.



Una vecina informó que "le metieron fuego a la casa. Solo pudimos sacar un cadáver para velarlo en la iglesia".

"Nosotros no nos esperábamos esto que iba a suceder. Nuestra calidad de vida es cada vez peor", manifestó.



El hecho violento se registró en la aldea Los Encuentros, en donde no es primera vez que ocurre una masacre de tal magnitud.