Vehículo donde mataron a Collier fue limpiado, pero tenía sangre

Tegucigalpa, Honduras

La cronología de lo ocurrido entre las 10:00 pm y 11:30 pm del 11 de octubre de 2017 en las afueras de la casa de Carlos Emilio Collier, en la colonia Río Grande, y los movimientos del vehículo Suzuki color azul donde se conducían los jóvenes, fue presentado ayer por el Ministerio Público a través de un video forense que fue analizado por un experto de la Dirección de Investigación Policial (DPI).

De interés Comparaciones de los cabellos hallados Peritos de la Fiscalía realizaron comparaciones del muestreo que se realizó al vehículo y hay dos de ellos que son similares a los de Olga López.

La evidencia fue presentada ayer en el tercer día del juicio oral y público por la muerte del universitario, donde han sido acusados cinco de sus amigos: James Alexander Oconnor, Elías Taufic Chaín, Carlos Alfredo Alvarenga “Susano”, Olga María López y José Carlos Zamora.

En la evacuación de los medios de prueba se presentaron, además, los resultados de la prueba de luminol practicada tanto al vehículo como a la casa de Elías Chaín. La perito destacó que cuando se hizo la aplicación de la prueba de luminol, el vehículo había sido alterado.

“El carro fue limpiado, no tenía alfombras y los forros ya no estaban”, explicó.

Las evidencias del video forense y del luminol fueron también analizadas por los consultores técnicos de la defensa, quienes en sus conclusiones argumentaron que la prueba del video era escasa en luminosidad y detalle de datos. “El Ministerio Público manipuló las imágenes. Aclaró e insertó imágenes, por lo que no es pertinente en el juicio”, explicó el consultor Ernesto Hoggs.

Ayer fue el tercer día del juicio oral y público, donde el Ministerio Público continuó presentando sus medios de prueba.

Ayer también se presentó el resultado de la prueba de absorción atómica practicada a Collier y cuatro de los imputados, la que dio negativo en presencia de bario, antimonio y plomo. La Fiscalía también puso a la vista de la defensa un jean color negro que llevaba esa noche Elías Chaín y una sudadera de José Carlos Zamora, que presentaban manchas de sangre. Además cinco celulares que fueron decomisados a los imputados.

Prueba Luminol dio positivo en vivienda. El peritaje establece presencia de sangre en sala, lavandería y dos dormitorios de la casa de Elías Chaín.

Hoy se evacuarán las pruebas documentales que las partes propusieron en el juicio.

Inocente. Olga María López Ferrufino, acusada en el caso, aseguró ayer que demostrará su “inocencia”. “Vengo a demostrar mi inocencia. Soy inocente.

Estuve en el momento equivocado, lugar equivocado y con la gente equivocada. Eso se va a probar”, dijo Ferrufino.

Ante las declaraciones, Tatiana Núñez, madre de Collier, dijo que es hora que Olga María hable, porque hasta ahora no ha dado su declaración de lo que ocurrió esa noche. “Que demuestre su inocencia, porque hasta el día de hoy no ha dicho absolutamente nada ni ante un Juez ni la Fiscalía, entonces que demuestre su inocencia” dijo Núñez.

Los defensores han presentado su inconformidad ante el juez por la manipulación de la prueba. “Están forzando el delito de homicidio, atacaremos los medios de prueba porque nuestros representados son inocentes”, expresó César Bernard.