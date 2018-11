Sectores de San Pedro Sula, El Progreso y Santa Bárbara sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.

Colonias y barrios de San Pedro Sula, El Progreso y Santa Bárbara serán afectadas con apagones mañana miércoles, según anunció la Empresa Energía Honduras (EEH).



San Pedro Sula.- 8:00 am a 4:00 pm

Barrio Lempira

Hospital Leonardo Martínez

Valenzuela

Super Famacia Simán

Comercial Lino



El Progreso.- 8:00 am a 4:00 pm

Campo Cobahsa

Aldea Mocúla

Aldea Birinchichi

Aldea Esfuerzos de Jesús

Campo Paloma

Aldea Pavón 1 y 2

Aldea Veracruz

Aldea La Fragua



Santa Bárbara.- 8:00 am a 4:00 pm

Llanos del Conejo

Galeras

Ceibita Sur

Tencoa

Las Linas

Farolito

La Zona

El Moguete

Los Bancos

La Laguna

Los Naranjos

La Enguaya

El Ocote

Corte Suprema de Justicia