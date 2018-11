Más de L16 millones dejó el Symphony of the Seas en Roatán

Roatán, Honduras

Roatán se convirtió ayer en el primer puerto del Caribe en recibir la visita del crucero más grande del mundo, el Symphony of the Seas, en su primer viaje en el continente con 6,360 turistas y 2,175 tripulantes.

7 días por el Caribe fue el recorrido que realizó el crucero Symphony of the Seas antes de llegar a Roatán.

El buque arribó puntual a las 6:00 am y su majestuoso tamaño de un edificio de 17 pisos contrastó con las cristalinas aguas de la isla.

Poco después, adultos, jóvenes y niños descendieron poco a poco para conocer una de las joyas del mar Caribe, con el segundo arrecife de coral más grande del mundo.

Mientras bajaban, tambores al ritmo de punta daban la bienvenida a una multitud de diversas latitudes.

Los extranjeros hicieron canopy, degustaciones gastronómicas, buceo, snorkel, viajes en cayac, recorridos en lancha, entre otras actividades.

Guillermo Orellana, subsecretario del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), dijo que la visita de más de 8,500 personas dejó más de 16 millones de lempiras, ya que en promedio cada persona invierte 90 dólares entre el transporte y las actividades que realiza.

11.6

millones de dólares se pagaron en salarios durante el año crucero 2017-2018, según la FCCA.

Destacó los importantes avances que se han hecho en la isla a nivel de infraestructura vial para que el transporte sea el mejor posible, tanto para los residentes como para los turistas.

Según Emsly Hyde, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Islas de la Bahía, la actividad comercial turística genera el 85% de los empleos en la zona, el porcentaje restante se dedica a la pesca, por lo que resaltó que es importante seguir cuidando de la naturaleza de la isla y desarrollando más el turismo en la misma.

En el año crucero. 2017-2018 se generaron 2,198 empleos por las visitas de navíos a Roatán, según cifras del IHT.

Asimismo, Kenia Lima, presidenta del puerto de crucero Town Center (Coxen Hole), manifestó que Royal Caribbean y Grupo ITM invirtieron más de 15.5 millones de dólares (L375 millones) en la primera fase de construcción del puerto y esto ahora permite que Roatán pueda recibir los barcos de turistas más grandes del mundo.

Lima expresó que, según el último estudio publicado por la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), para la temporada de cruceros 2017-2018, que se inicia en octubre de cada año, el puerto de Roatán ocupó la posición número 10 en el Caribe con 107 millones de dólares en gastos de los pasajeros, tripulantes y navieras en el destino.

“En el año crucero 2017-2018 se contabilizaron más de un millón de personas que visitaron la isla, en promedio, cada visita de pasajeros y tripulantes generó $105.53 en gastos totales directos”, dijo Lima.

Además, Lima manifestó que el puerto de Roatán está en proceso de completar todos los permisos para comenzar a construir la segunda fase del muelle. “Estamos esperando que el Gobierno nos cumpla con algunos requerimientos que ocupamos para la inversión, que son aproximadamente 28 millones de dólares adicionales”, detalló.

“Esta expansión nos permitirá incrementar de 350,000 a 700,000 turistas adicionales por año”, resaltó la presidenta del Puerto de Roatán.



Roatán se vio engalanada con la embarcación turística cinco veces más grande que el Titanic.





Comercio

Antonio Oseguera, vendedor de artesanías y ropa típica, dijo que muchas veces tienen “buenas ganancias, pero no es todo el tiempo. Este día se distribuyó el personal en toda la isla y aquí en las playas de West Bay, hoy llegaron pocos turistas, pero en general mis productos siempre se venden y nos va bien cuando llegan estos cruceros”.

Kevin Estrada, isleño que se dedica a las actividades acuáticas con turistas, expresó que ayer los cruceristas hicieron varios recorridos con él, pero que quizá no fue el mejor de los días. Sin embargo, aclaró que este tipo de diversión es de la más buscada por los extranjeros cuando llegan a la isla.





Encanto

Algunos de los cientos de visitantes, que se dividieron por todos los rincones de la isla, manifestaron que quedaron encantados con el trato que recibieron de los isleños en los lugares donde estuvieron.

Alberto Evans y su esposa Luisa Rodríguez, originarios de San José, Costa Rica, aseguraron a LA PRENSA que el trato fue excelente. “Los felicito porque realmente se nota que hacen un esfuerzo y podemos ver que están preparados para atender a los turistas”, dijo Evans. Su esposa Luisa dijo que después de un recorrido por el lugar quedó encantada con los paisajes y que le encantaría regresar al país.

“Espectacular, hermano, de verdad vuelvo. Me encantó la isla, el cariño de la gente y la humildad de ellos fue lo que más me gustó”, dijo el puertorriqueño Misael Bonilla.

Milán, de la India, expresó que la belleza natural de la isla lo dejó impactado porque es algo que no se ve en muchas partes del mundo y que el trato recibido por su guía turístico fue igual de espectacular”.



Estructura

Alex Arias, gerente de operaciones de Royal Caribbean en Centroamérica, señaló que gracias al desarrollo del muelle en Roatán ahora pueden venir al país barcos como el Symphony.

“El beneficio más grande para la región es la opción ganar-ganar, porque se va a inyectar capital a los países como Honduras, porque necesitamos esos dólares para seguir creciendo”, explicó Arias.

Ricardo Rodríguez, de la agencia Travel Diunsa, representantes de Royal Caribbean a nivel nacional, declaró que se sienten muy orgullosos porque por primera vez en la historia el Symphony of the Seas, el más grande del mundo, en su primera salida en el continente americano al primer puerto al que llegó fue Roatán. “Sabemos que Royal Caribbean tiene un cariño muy especial con Roatán, ahora el compromiso como hondureños es darle todo el calor humano que nos caracteriza”, detalló Rodríguez.

Además, resaltó que el Symphony of the Seas seguirá viniendo a la isla de Roatán cada 15 días y el 31 de diciembre será una visita especial porque el barco dormirá en el país.

De igual forma, hizo una invitación a todos los hondureños interesados en cruceros para vacacionar, ya que pueden acudir a las oficinas de Travel Diunsa, donde encontrarán los mejores precios con descuentos durante todo el año y garantizando una experiencia única e irrepetible.

El Symphoy zarpó a las 6:00 pm de Roatán con destino al puerto Costa Maya, en Quintara Roo, y después se dirigirá a Cozumel y Miami.