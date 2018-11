“Fashion for the senses”, lo mejor de la moda hondureña

San Pedro Sula, Honduras

El gran corazón y altruismo de los hondureños quedó de nuevo demostrado.

La primera edición del Fashion for the senses de Bac Credomatic tuvo el éxito que se esperaba. El Instituto Franciscano para la Capacitación del No Vidente (Infracnovi), con sede en San Pedro Sula, recibió el apoyo de gran cantidad de asistentes en esa noche donde se mostró lo mejor de la moda nacional.

Desde las 6:00 de la tarde, el centro de convenciones del hotel Copantl se vio concurrido de conocidas personas de la sociedad que acudieron al gran evento donde los diseñadores hondureños Enrollarte, Galeano, Kolori, Mary Ann Kafati y Miguel Chong mostraron sus últimas colecciones.

También debutó en esa velada altruista, la joven Alejandra Cervantes Hall que presentó su primera pasarela llamada Blues.

La precursora del evento y coordinadora en la zona norte de Infracnovi, la empresaria Carolina Handal de Canahuati, agradeció por el apoyo dado a la noble causa que beneficia a niños con problemas en la vista.

También anunció que en 2019 la fundación abrirá las puertas de una manera más formal para ofrecer a más población la oportunidad de tener una mejor calidad de vida.

El desfile de moda reunió exquisitas colecciones que se ganaron el aplauso de los invitados.