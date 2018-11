Sectores de Choloma, La Ceiba, Ocotepeque y Comayagua sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.

Colonias y barrios de Choloma, Ocotepeque, Comayagua, La Ceiba, y otras zonas serán afectadas con apagones mañana martes, según anunció la Empresa Energía Honduras (EEH).





Choloma.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. Las Pilas

Col. Sinor

Col. San Miguel I y II

Quintas San Miguel

Col. Lomas de Choloma

Bo. Trincheras

Sinor

Col. Godoy I y II

Altos de Santa Fe I y II

Fe y Esperanza

Col. 7 de Septiembre

La Confianza

Nueva Florida I, II, III y IV

El Buen Samaritano

San Francisco del Ceibón

Villa Santa Marta

Armando Gale

Edilberto Solano

Col. Las Torres

Zip América

Adeca (Kativo)

Brooms and Mops

Toledo Woodwork

Zip Galaxy

Zip Honduras



Dolores Merendón (Ocotepeque).- 8:00 am a 4:00 pm

Municipio de Dolores Merendón

El Astillero

Las Toreras

La Cumbre

Piedra Rayada



San José de Comayagua y Taulabé.- 8:30 am a 4:00 pm

San José de Comayagua

Las Delicias

Jaitique

Santa Rosita

Lajas

Sabanas

El Barquito

Sompopero

Calichitos

Los Manzanos

La Puerta

Los Llanos

Los Planes

La Enramada

El Carmen





La Ceiba, (Atlántida).- 8:00 am a 5:00 pm

Col. Zelaya

Bo. Alvarado (este)

Col. El Naranjal

Credia

Bo. La Merced (este)

Bo. Imán (este)

Bo. La Gloria

Estadio de La Ceiba

La Julia

Col. Sarmiento

Col. Pineda

Bo. Los Luchadores

Col. Los Cedros

Bo. La Isla

Bo. La Barra y la zona viva

Municipio de Esquipulas del Norte (Olancho).- 8:00 am 5:00 pm

La Unión

Los Encuentros

Esquipulas del Norte

Palmira

Miramar

La Zuncuya

Carrizal

El Encino