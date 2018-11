Con 240 hombres inicia Fuerza Nacional de Control de Centros Penales

Ilama, Santa Bárbara.



A fin de redoblar las medidas de seguridad en las principales cárceles de Honduras y mantener su gobernabilidad, las autoridades pusieron en funcionamiento la nueva Fuerza Nacional de Control de centros penitenciarios.



Esta nueva fuerza iniciará con 240 hombres distribuidos en los principales centros penales, en especial los de máxima seguridad.



Ellos ya han sido entrenados en el uso de la tecnología, pero también en el trabajo que tendrán en su entorno, ya que además de vigilar a los privados de libertad, también observaran el comportamiento de los agentes penitenciarios.



Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, explicó que la creación de esta fuerza es parte del compromiso y estrategia del Estado y la sociedad hondureña para contribuir en la reducción de la delincuencia, de los homicidios y la criminalidad, y al mismo tiempo viene a hacer una parte importante en el pilar de seguridad, y en el de la rehabilitación de los privados de libertad.

Se espera que esta nueva Fuerza Nacional venga a evitar ingreso de droga o fugas.





Rigurosa vigilancia



Este personal estará asistido por una maquinaria de última generación con escáner de rayos x, tanto para personas como para los productos que se permite ingresar, los que sean minuciosamente revisados.

Vamos arrancar con los dos centros penales de máxima seguridad como aquí en Ilama, y el de Morocelí, y a partir de enero, Támara y El Porvenir, que son los centros donde está la gente más peligrosa".



Una de los objetivos es que habrá mayor control hacia los agentes penitenciarios que entran a la zona de prisión, quienes no podrán ingresar con artículos que ya están prohibidos, y además no podrán traer nada de adentro hacia afuera.



Y esta regla es aplicable para todas las personas que lleguen a visitar a los privados de libertad, y se incluye además al personal de cada centro penal, incluyendo a su director.-De esta forma se espera poder detectar con esos escáner si alguien pretende ingresar drogas u otro tipo de producto que son ilegales.



Esto implica además de drogas, también celulares, armas, munición, radios, baterías, cualquier cosa que puedan llevar, lo que hace el sistema es una placa de rayos X, solo que es de baja radiación, es súper seguro para las personas, y se podrá observar si buscan ingresar cualquier cosa de manera ilegal.



En el escáner, se lleva un registro de cada persona que pasa por ahí, y además un registro biométrico y cuando la gente entre va hacer un control biométrico en el mismos sistema, que incluye a los privados de libertad, abogados, agentes de seguridad y visitantes, con eso estamos asegurando la entrada y salida a los centros penales de máxima seguridad.



Además se contara con un control de señal de comunicaciones, no importa de cual sea el origen, sea wifi, sea celular, sea satelital, la Fuerza tiene una unidad especial de comunicaciones que esta asistida por el batallón de comunicaciones de Fuerzas Armadas para hacer el control de cualquier señal que pretenda salir de los centros penales.



La Fuerza de Control Penitenciario también se hará cargo de los centros de monitoreo que hay en los penales, en especial los de máxima seguridad, que poseen un sistema complejo de cámaras donde cada punto de la cárcel tiene al menos dos cámaras que están vigilando, por lo que estamos asegurando una mayor vigilancia y control de los internos, cada uno de sus movimientos y saber al instante donde se encuentran cada uno de ellos.