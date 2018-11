Hoy arranca juicio por muerte de Collier; el arma nunca apareció

Tegucigalpa, Honduras

La fase más importante del proceso judicial que se sigue por la muerte violenta del universitario Carlos Emilio Collier Núñez (de 20 años) se inicia hoy: el juicio oral y público.

Dato Departían en fiesta Antes de morir se vio a Carlos Emilio Collier con sus amigos que departían y luego se subieron al carro en el que murió.

Es aquí adonde se descartarán o confirmarán las hipótesis que a lo largo del proceso se vertieron en el caso; pero no se contará con un elemento clave: el arma.

Ha transcurrido más de un año, y pese a que se asignaron unidades especiales y agentes experimentados para desenmarañar el caso, el arma no se encontró. Nadie da explicaciones de qué ocurrió con ella, las pocas declaraciones que se dieron indicaban que fue a Carlos Alfredo Romero Alvarenga, uno de los acusados, a quien vieron caminando con el arma en una calle de la colonia Loarque la noche del 11 de octubre de 2017.

Después se informó que el arma la enterraron cerca de Alcohólicos Anónimos en la misma colonia, y pese a que se hizo la búsqueda, el arma no estaba, nunca apareció, y ahora en el juicio las pruebas que sustentarán el debate son la autopsia, declaraciones de imputados y testigos, peritajes y vaciados telefónicos.

Los acusados en el caso son Carlos Alfredo Alvarenga Romero, alias Susano, James Alexander O’connor Márquez, Elías Tauffic Chaín Alvarado, Olga Marina López Ferrufino y José Carlos Zamora, quienes comparecerán en el juicio que se inicia hoy.

ACUSADOS : Carlos Alfredo Romero 28 años, Elías Taufic Chaín 26 años, Olga Marina López 22 años, James O’connor 26 años y José Carlos Zamora 21 años.

Expectativas

Tanto la Fiscalía como la parte acusadora y defensa se han preparado para sostener, unos la culpabilidad de los implicados y otros la inocencia. “La prueba científica, documental y pericial demostrará lo que desde un inicio hemos sostenido, a Carlos Emilio Collier lo mataron y en este juicio quedará demostrado”, dijo Vilma Zúniga, abogada de la familia Collier Núñez.

9:00 am hora En la Sala II, del Tribunal de Sentencia comenzará el juicio que determinará si mataron o no a Carlos Collier.

Los abogados de los acusados tienen listos los medios de prueba que aseguran acreditará que lo ocurrido fue un accidente, donde el mismo joven fue quien manipuló el arma y se disparó. “Estamos listos para esta fase que es definitiva en el caso. Nos hemos preparado y vamos a defender la inocencia de mis representados. Estamos optimistas, el Ministerio Público tendrá con todos los medios de prueba que ha evacuado acreditar la comisión de un delito y establecer quiénes son los responsables, porque a lo largo de un año no lo logró establecer”, dijo César Bernard, apoderado de Carlos Alfredo Romero y José Carlos Zamora.

Para la defensa de los cinco imputados no existe el delito de homicidio y serán las pruebas las que deberán acreditar o desvirtuar la culpabilidad o inocencia de los acusados.

Confía en la justicia

Tatiana Núñez, madre de Collier, llega confiada al juicio. Asegura que se demostrará que a su hijo lo mataron. “En el juicio se analizarán las pruebas que demuestran que a mi hijo me lo mataron. Carlitos no se disparó, a él me lo mataron, y en el juicio los jueces verán cómo fue que me lo mataron. Ellos deben ser condenados porque existen las pruebas que los inculpan y deberán pagar”, agregó la madre del universitario.

Tatiana Núñez asegura que no desmayará en su lucha por buscar justicia por la muerte de su hijo. Dice que espera que en el juicio que hoy se inicia quede claro lo que ocurrió la noche del 11 de octubre de 2017, cuando le avisaron que su hijo había muerto.

Desde 2017, los acusados guardan prisión a la espera de que sean los jueces los que determinen qué ocurrió esa noche con los elementos que se presenten en el juicio. A lo largo del proceso han aflorado confusiones y la carga probatoria es extensa.

Desde hoy se evacuarán para dar luces a lo sucedido antes, durante y después de la muerte del universitario.