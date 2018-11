Madre de Óscar Munguía: "Mi muchachito era un hijo especial"

La Ceiba, Honduras



La tristeza que denota su rostro es más que evidente. Le arrebataron la vida a su muchachito y su corazón está hecho pedazos. Doña Gladys Zelaya, madre del portero Óscar Munguía, asesinado en La Ceiba, habla sobre el duro momento que está viviendo.



"Mi muchachito era un hijo especial para mi vida. Solo con él vivía porque el resto de mis hijos están en los Estados Unidos", dijo entre lágrimas.



El crimen del futbolista ha conmocionado a sus familiares, amigos y compañeros de fútbol. "Era una persona muy alegre y especial. Lamento mucho, hará mucha falta porque era único varón de la casa".



Munguía perdió la vida tras recibir varios impactos de bala con arma de fuego mientras celebraba un cumpleaños en un bar de la ciudad, luego de una discusión con otro sujetos con quien llegaron hasta los golpes. Molesto con el deportistas, el sujetos fue a traer una pistola y le disparó hasta quitarle la vida.



En el hecho murieron Vivian López, un amigo de jugador que lo acompañaba en ese momento.



Piden justicia



Héctor Zelaya, tío y uno de los hombres de confianza del futbolista del Vida asesinado la madrugada de este domingo, Óscar Munguía, lamentó la muerte de su sobrino y adelantó que tomarán la venganza por sus propias manos si las autoridades no hacen nada al respecto.



"Si nos damos cuenta y llegamos a localizar al tipo ese que le quitó la vida a mi sobrino vamos a vengarnos si las autoridades no la hacen, eso no va a quedar impune. Estoy de acuerdo a un delincuente, pero a mi sobrino... tenía sus vicios y todo pero nunca fue un delincuente", dijo muy molesto.



Y agregó: "Ellos dicen que van a tomar medidas del caso, pero eso no, eso se hace en el momento, pero después queda como que maten a un perro".



"A las tres de la mañana nos vinieron a avisar, pero cuando llegamos al hospital ya estaba muerto. Está bien morir por las manos de Dios, pero en las manos de otra persona... es triste la situación en este país", expresó.