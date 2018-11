Trump: EEUU no tolerará invasión de migrantes

Washington, Estados Unidos.

Donald Trump volvió a arremeter contra la caravana de migrantes que acampa ahora en la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana, advirtiendo que Estados Unidos no tolerará una invasión de indocumentados.



Además, el magnate acusó a los migrantes de provocar crímenes y grandes problemas en México.

"El alcalde de Tijuana dijo que 'la ciudad no está preparada para manejar esta cantidad de migrantes, el retraso podría durar 6 meses'...EEUU no está preparado para esta invasión y no la tolerará. Están causando crimen y grandes problemas en México. ¡Váyanse a casa!", escribió el mandatario estadounidense en Twitter.

El magnate también anunció nuevos cambios en las políticas migratorias afirmando que que los migrantes que pidan asilo en Estados Unidos serán detenidos o rechazados, a la vez que exigió a los demócratas aprobar fondos para la seguridad fronteriza y el muro.

"Atrapar y liberar es un término obsoleto. Ahora es atrapar y detener. Los inmigrantes ilegales que intenten ingresar a Estados Unidos, ondeando orgullosamente las banderas de sus naciones mientras piden asilo a EEUU, serán detenidos o rechazados. Los demócratas deben aprobar el muro y la seguridad fronteriza AHORA", agregó en otro tuit.

En tanto, más de 4,000 migrantes centroamericanos acampan en Tijuana, en medio de expresiones hostiles de sus habitantes, sin fecha para solicitar refugio a Estados Unidos.

El proceso es lento ya que las autoridades estadounidenses en un buen día reciben 90 personas en promedio para solicitar asilo, con una lista de espera de más de 1,500 personas.