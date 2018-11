Élite, el nuevo fenómeno mundial

Ciudad de México

Netflix se ha anotado grandes éxitos con sus producciones juveniles: La extraordinaria Stranger Things, la popular 13 Reason Why, el hit alemán de ciencia ficción Dark, y ahora, seguramente, triunfa con la serie sobre un exclusivo instituto español, Élite.

2,400 Por ciento es el aumento de seguidores que han tenido los 11 actores principales en sus respectivas redes sociales, confirmando así el éxito

de la serie.

Después del megahit que fue La Casa de Papel a nivel mundial, resulta una maravillosa sorpresa ver de nuevo en la pantalla a tres de los más entrañables personajes del serial: Río (Miguel Herrán), Denver (Jaime Lorente) y Alison Parker (María Pedraza).

La serie presenta la anécdota de tres estudiantes de pocos recursos que son admitidos en la renombrada escuela Las Encinas, luego de que su colegio se hubiera derrumbado por estar mal construido.

El choque de clases es obvio e inmediato, y culmina en un asesinato. Los ocho episodios de la primera temporada transcurren en las semanas previas a la muerte anunciada en el primer capítulo.

Jaime Lorente, Álvaro Rico, María Pedraza y Ester Expósito.

Las relaciones, las rivalidades, las nuevas amistades y las traiciones se entretejen con los típicos temas adolescentes de alcohol, drogas, VIH, embarazos, confusiones sobre la propia orientación sexual, más la gran incógnita de quién es el asesino.

Atractivo

Aunque es un programa juvenil, está clasificado para audiencia adulta, ya que hay violencia, lenguaje fuerte y relaciones sexuales en abundancia, mucho mejor justificadas que otros seriales donde se presentan en exceso.

Así como la presión y tensión en la escuela se van acumulando, el show se va poniendo cada vez mejor conforme transcurren los episodios, hasta rematar en el octavo, donde la tragedia en ciernes, por fin, se materializa.

Como atractivo adicional, todos los estudiantes del lugar son muy atractivos, y entre ellos aparece la mexicana Danna Paola, en un papel de villana “bully”.

En una entrevista con el diario español El País, Danna habló sobre su personaje. “Lu llegó en un momento súper crítico y perfecto en mi vida, en el que necesitaba salir un poco de esta rutina, de esta zona de confort”. Acostumbrada a los personajes angelicales y a las heroínas que sufren hasta conseguir su final feliz, esta es la primera vez que Danna Paola acepta un papel antagónico. Desde su punto de vista, el reto de encarnar a Lucrecia, la chica de 16 años que mira al instituto Las Encinas desde un pedestal, es una experiencia “jugosa”, ya que por primera vez ha podido confirmar “que las villanas se divierten mucho más”.

“Lo que aprendimos es a no juzgar a los personajes, todos tienen un por qué y todos podrían ser los asesinos. La serie en ese sentido es muy emotiva, muy inmediata y muy efervescente”, añadió.

Desde su estreno es lo más visto de la plataforma.

Popular

Miguel Herrán, quien interpreta a Christian, considera que uno de los aciertos del programa es que trata temas con los que los adolescentes, sea cual sea su condición social, están familiarizados.

“Cuando la rodábamos pensaba que era un buen producto, pero que iba a hacer mucho más mediocre pero el trabajo de postproducción la transforma en algo que a mí me encanta. Nunca he visto ninguno de mis trabajos y Élite lo he visto y lo he disfrutado por primera vez en mi vida porque es una serie que está muy bien hecha”, destacó el joven.

Itzán Escamilla, quien da vida a Samu, dice:“Normalmente en las series de jóvenes se presenta algo que está bastante pintando, que no es real y aquí es crudo, lo que pasa y se atreven a apostar por eso. Se está tratando la homosexualidad, el VIH en una persona de clase alta que tiene 16 años, las drogas, de descubrir que no pasa nada porque quieras experimentar con tu sexualidad, que puede ser normal”.