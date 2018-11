Rosalía, la chica española que está de moda

Madrid, España

Hace dos años era una absoluta desconocida para el gran público y ahora faltan adjetivos para calificar el fenómeno en el que se ha convertido Rosalía, quien a sus 25 años ha revolucionado el flamenco, el pop, los ritmos urbanos y hasta la estética de las estrellas musicales.

El pasado jueves, la artista española se llevó dos premios Latin Grammy a la mejor fusión/interpretación urbana y mejor canción alternativa por Malamente.

“Gracias a todas las mujeres de la industria que me han enseñado que se puede;porque gracias a ellas estoy aquí”, afirmó la joven tras mencionar, por ejemplo, a grandes figuras como Lauryn Hill, Björk o Kate Bush. “’Oh my God’, Dios mío, muchas gracias. Esto es increíble, es un sueño. Gracias por tanto cariño, gracias por el reconocimiento. Estoy orgullosa de poder liderar mi proyecto, de hacer siempre la música que me representa, poder compartirla con el mundo y estar aquí”, aseguró Rosalía, muy emocionada sobre el escenario.

Rosalía ganó los premios a mejor canción alternativa y mejor fusión urbana.

Por otro lado, su actuación hace unas semanas en la gala de los premios MTV EMA la ha situado en boca de todos y de su éxito se han empezado a hacer eco los medios internacionales. Ella se define como “cantaora y músico” y asegura que hace música sin pretensiones, aunque si algo caracteriza su estilo no es la facilidad de escucha, sobre todo para oídos ortodoxos.Porque es la mezcla y la novedad, en un impecable ejercicio de márketing, lo que ha llevado al éxito títulos como Catalina o Aunque es de noche, de su primer trabajo, Los Ángeles, o Malamente, de su segundo álbum, el reciente El mal querer, elogiado por publicaciones especializadas como Pitchfork. La búsqueda en archivos de piezas antiguas es la base de sus composiciones, en las que también se ve claramente la influencia de la música anglosajona.

La cantante española cantó su éxito “Malamente” en la ceremonia de los Grammy Latinos en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Influencias

Solo hay que ver los agradecimientos que incluye la edición física de su último disco, que van desde Pedro Almodóvar a Kendrick Lamar, pasando por Val del Omar, Leonard Cohen, Marina Abramovich, Camarón de la Isla, Kanye West, Pharrell Williams, Julio Cortázar, Beyoncé o Lola Flores.

Una mezcla tan ecléctica como la que esta joven catalana muestra en su música y en su puesta en escena, desde las imágenes con las que presenta cada tema de su nuevo disco, obra del artista Filip Custic, a los cuidados y espectaculares videos, cuyas reproducciones se cuentan por millones. Sin olvidar una de sus señas de identidad, la ropa. Porque si algo llama la atención de Rosalía Vila Tobella, más allá de su magnífica voz y su desbordante energía, son sus coloridos y extravagantes looks, a medio camino entre la estrella de pop que ya es y la joven urbana que no quiere dejar atrás. Tanto éxito han tenido, que hasta acaba de anunciar que realizará una colección cápsula para una conocida marca española, en la que sus fans esperan que vuelque todos los elementos característicos de su imagen. Volantes, flecos, pieles y lentejuelas.

El video oficial de “Malamente” ya tiene más de 33 millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

Ascenso meteórico

Nacida en una familia sin tradición musical ni raíces gitanas en Cataluña, Rosalía reitera que el flamenco no es “prooiedad” de los gitanos. “He estudiado flamenco durante años, lo respeto más que nada y conozco sus orígenes. Pero el flamenco no es propiedad de los gitanos. No es propiedad de nadie, de hecho”, dijo en una entrevista para el diario El Mundo.

Su primer álbum Los Ángeles (2017) atrajo a los milenials a su flamenco minimalista. A principios de este año, anunció que en junio actuaría en el festival barcelonés de música electrónica Sónar y poco después publicó una foto en Instagram en el estudio con Pharrell Williams. ¿Flamenco en el Sónar? ¿Rosalía con una estrella internacional? Algo se estaba cociendo. En el Sónar presentó el tema Malamente, una mezcla de flamenco y trap, y otras canciones de su en aquel momento todavía inédito segundo disco. “Sónar realmente lo explotó todo porque los medios al día siguiente la ensalzaron como una nueva estrella y además, exportable”, asegura Yeray Iborra, periodista en la revista musical española Mondo Sonoro.

Y este mes llegó su esperado segundo álbum El mal querer, una explosión de flamenco, trap, electrónica y R&B que ha encantado a la crítica. El éxito fue inmediato: en un solo día, sus canciones acumularon 2.3 millones de reproducciones en Spotify. Y su videoclip de Malamente, impregnado de palmas flamencas mientras Rosalía en una motocicleta carga contra un joven torero, supera las 33 millones de visitas en Youtube.

Famosas se riden a ella

La música de Rosalía ha cruzado las fronteras de España y ahora también es escuchada por las celebridades de Hollywood.

La última en rendirse ante la imparable Rosalía ha sido nada más y nada menos que Kourtney Kardashian, quien ha publicado un Stories en su perfil de Instagram con “Malamente” de fondo.

La modelo y actriz Emily Ratajkowski, se rendía, también, ante “Malamente”, bailando el que sin duda es ya un éxito absoluto.

La cantante británica Dua Lipa, quien también es una sensación en la actualidad, recomendó directamente a su fans a través de su Twitter la pegadiza canción, a lo que la propia Rosalía no dudó en responder: “Graciasss bebé, a mí me encanta IDGAF”, haciendo referencia a uno de los temas que más están sonando de la artista.