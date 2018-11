Se declara inocente empresario español sospechoso de matar a novia hondureña

Zaragoza, España.

El empresario hostelero español César Román, conocido como el "rey del Cachopo (plato típico de la región de Asturias, en el norte de España)" y detenido este viernes como sospechoso de asesinar a una joven hondureña con la que mantuvo una relación sentimental, se declaró hoy inocente de ese crimen.



Román, quien está siendo investigado por el asesinato y posterior descuartizamiento del cuerpo de Heidi Paz Bulnes, de 25 años, declaró hoy por primera vez en las dependencias de la Policía española en Zaragoza (noreste), ciudad en la que fue detenido en un restaurante en el que trabajaba desde hace dos meses bajo una falsa identidad después de haber cambiado su aspecto físico.



El abogado de Román, Javier Notivoli, explicó que las investigaciones se encuentran bajo secreto sumarial y que solo conocía el relato que le había manifestado su cliente, cuyo contenido íntegro no quiso desvelar al estar sujeto al secreto profesional.



Según señaló, "él conoce los hechos que se le imputan, un delito de asesinato, y me asegura que es total y absolutamente inocente de los cargos que se le imputan".



Lea: Español acusado de matar a hondureña trabajaba como chef en restaurante

Añadió que Román se muestra tranquilo, "no solo mental sino también físicamente", y que su actitud es en todo momento de "total cordialidad".



De acuerdo con la ley, el abogado confirmó que al detenido se le han recogido muestras de ADN y que posteriormente le iban a tomar fotografías y sus huellas digitales.



En relación a los hechos aseguró conocer solo lo publicado por los medios de comunicación debido al secreto de las investigaciones, y advirtió que la divulgación de datos del sumario podría constituir un delito.



Aseguró que no tiene constancia de si se había puesto en contacto con sus familiares mientras se encontraba en Zaragoza bajo una identidad falsa, ni de los supuestos celos que barajan los investigadores como posible detonante de los hechos.



El cuerpo de Heidi Paz Bulnes fue localizado por el pasado 13 de agosto descuartizado dentro de una maleta en un edificio de Madrid que había sufrido un incendio parcial, y su cadáver fue identificado gracias al cotejo del ADN del torso.



El inmueble, de uso industrial, es propiedad de Román, dueño de varios restaurantes en Madrid y desaparecido desde últimos de julio pasado. Era conocido como "el rey del cachopo", un plato a base de carne de res empanada con jamón serrano y queso típico de la región de Asturias.



Fuentes policiales señalan a Román como uno de los principales sospechosos de la muerte de la mujer, aunque no se descartan otras hipótesis, como un ajuste de cuentas motivado por los problemas económicos que aparentemente tenía el empresario. Texto y foto de EFE.