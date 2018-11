Español acusado de matar a hondureña trabajaba como chef en restaurante

Madrid, España

La Policía española detuvo ayer en Zaragoza a César Román, el empresario español conocido como el Rey del cachopo, como presunto autor de la muerte de su novia, la hondureña Heidi Paz Bulnes, cuyo cuerpo apareció troceado en una maleta en agosto pasado, informaron fuentes policiales.

Polémico César Román Viruete fue expulsado de todos los partidos políticos en los que estuvo. En total, lo sacaron de cuatro instituciones.

Román fue arrestado en un restaurante en el que trabajaba en Zaragoza gracias a la colaboración de la dueña del local, que sospechó de él y dio aviso a la Policía. El presunto homicida se identificaba con un nombre falso.

Las autoridades españolas anunciaron el miércoles que habían identificado el cuerpo amputado hallado en agosto pasado en Madrid como el de una mujer hondureña que era la novia del conocido empresario, desaparecido desde hacía meses.

Heidi Paz Bulnes, de 25 años, fue identificada gracias al cotejo del ADN del torso encontrado el 13 de agosto dentro de una maleta en un edificio que había sufrido un incendio parcial, según informaron ayer fuentes policiales.

Ese inmueble, de uso industrial, es propiedad de Román, dueño de varios restaurantes en Madrid y desaparecido desde últimos de julio pasado.

Era conocido como el Rey del cachopo, un plato a base de carne de res empanada con jamón serrano y queso típico de la región de Asturias.

Antes de la detención, fuentes policiales señalaban a Román como uno de los principales sospechosos de la muerte de la mujer, aunque no se descartan otras hipótesis, como un ajuste de cuentas motivado por los problemas económicos que aparentemente tenía el empresario.

César Román, el empresario español de restaurantes conocido como el Rey del cachopo, quien es acusado de matar a su novia, la hondureña Heidi Paz Bulnes, compartía varias fotos con ella en las redes sociales aparentando que llevaban una vida feliz.

Impactados

En las redes sociales, amigos y familiares de Heidi han mostrado su dolor por el crimen contra la hondureña. “Mi colocha qué horrible ver esta noticia y no creerlo. Siempre te recordaremos mi negra chiflada, que Dios te tenga en su gloria y siempre en nuestros corazones, pupila”, escribió una amiga en el Facebook de Heidi.

Loremsmos Hodisi apit odit, utatur alitas ea cus mosanihil ime delitate re volupta sitia sunt, te perovitas ea seceario es re re optatusaest, tem inis quidessitiisNequi consequamet labo. Atiis as mintiis impos

Por su parte, un amigo le escribió también en esa red social: “Flaquita cómo duele saber que ya no estarás aquí. Cómo duele saber que te vas antes de irme yo. Quién diría que hoy estaría escribiendo por aquí para poder decir lo que te extrañaré. Cuánto me cuidaste, cuánto me enseñaste y protegiste en contra de todo. Hoy asimilo que te me adelantaste como siempre lo hacías en todo. Te me fuiste Flaca”, publicó el amigo en el Facebook de la ahora difunta Heidi.