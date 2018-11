“El método Kominsky”, lo nuevo de Netflix

California, Estados Unidos

En 1972, un jovencísimo Michael Douglas de 28 años interpretó a Steve Keller, un oficial de policía. Desde entonces no había vuelto a implicarse en un proyecto televisivo, pero llegó Netflix para solucionarlo. En este tiempo ha ganado dos Óscar, uno como productor por Alguien voló sobre el nido del cuco y como mejor actor por Wall Street, e incluso ha participado en el universo Marvel con su Hank Pym en Ant-Man.

Estreno La primera temporada de “El método Kominsky” ya está disponible en la plataforma de Netflix.

Ahora, con 74 años, estrena El método Kominsky, una comedia a cargo de Chuck Lorre en la que Douglas encarna a un actor que tuvo cierto éxito y ahora es un veterano profesor de interpretación muy cotizado entre las estrellas de Hollywood.

En la serie, Sandy Kominsky y su mejor amigo Norman Newlander (Alan Arkin) intentarán sortear los obstáculos inevitables de la vida y la vejez en Los Ángeles, una ciudad que exalta la juventud y la belleza.

La serie fue escrita por Al Higgins, David Javerbaum y Chuck Lorre, que además dirigió el primer episodio y es productor ejecutivo junto con Higgins y Michael Douglas.

Es la segunda colaboración de Lorre con la plataforma de streaming tras el estreno en 2017 de Disjointed, una serie protagonizada por Kathy Bates como la dueña de un dispensario de marihuana.

No faltará el humor, el patetismo y la ironía.

Actores

El resto del elenco de esta serie lo integran Nancy Travis (Last Man Standing), Sarah Baker (Big Little Lies), Lisa Edelstein (House), Susan Sullivan (Dharma & Greg, Castle), Emily Osment (Hannah Montana) y Graham Rogers (Atypical).

Exitoso

“El método Kominsky” es una comedia dramática que se divide en ocho episodios de media hora creada por Chuck Lorre, ocho veces nominado al Emmy (Two and a half men y The Big Bang Theory).