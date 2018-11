Vargas: "Si seguimos así le van a entregar el premio guinness a la mayor cantidad de penales"

San Pedro Sula, Honduras.

El técnico argentino Héctor Vargas disparó, como es su costumbre, tras el clásico sampedrano en el que Marathón cayó 2-0 ante Real España. El timonel verdolaga se refirió a los penales señalados a los aurinegros, cosa que considera que está cerca de un récord.

Vargas, además, pide a la Comisión de Disciplina, que nombre un árbitro competente para el duelo de vuelta en el estadio Yankel Rosenthal.

También mandó un par de dardos al directivo Fuad Abufele, que criticó las instalaciones del Yankel Rosenthal.

¿Qué opina de lo que ha pasado en el primer partido ante Real España?

Estaba hablado y previsto. Había dicho que eran tres penales los últimos tres goles, ahora son cinco. Si seguimos así le van a entregar el premio guinness a la mayor cantidad de penales consecutivos a un equipo. Yo voy a proponer algo, cuando vayamos a jugar al Morazán le den dos penales en los primeros 10 minutos, así tenemos 80 para recuperar. Siempre le dan dos penales, la verdad que hasta te causa risa. Y lo de los penales, el Diez que siempre nos mata, tiró que no era penal, ya cuando llegamos ahí es que el árbitro dijo-bingo-.

¿Cómo hacer que el jugador reaccione?

Yo te explique, al Juticalpa le metimos tres en 10 minutos, en el Olímpico perdíamos 4-0 en el primer tiempo y metimos tres en el segundo y si Lacayo anota los dejamos afuera. Los antecedentes de este equipo muestran que tenemos posibilidades. En este estadio con esta gente todos se van a animar. En este estadio, Pedro Rebollar no se animará a mandar un árbitro que no está a la altura del compromiso. No pedimos que favorezcan, pero que no perjudiquen. En el Morazán, hasta el primer penal de Real España fue todo de Marathón.

¿Y los árbitros?

No tengo ninguna duda que solo hay que recalcar que el señor que está a cargo de los árbitros, que no ha acertado mucho, que no juegue con los sentimientos de la gente, ya lo hizo muchas veces y no creo que esta vez lo vuelva a hacer.

¿Sigue siendo el arbitraje tema de preocupación?

¿Cuántos penales tiene en los últimos tres partidos? cinco, tanto error comete el rival y ellos no. Ese tema de los penales viene de un año y pico, se tiran por cualquier cosa y reclaman por cualquier cosa. No sé invirtieron por tres campeonatos y el único que les queda les está costando. Lo veo como un grito desesperado.

¿Le es indiferente a quién nombre como árbitro?

No me es indiferente. Que venga y hagan las cosas bien. Hay algunos que deben estar descartados pr los antecedentes, pero que venga uno de capacidad y dirija bien para los dos o mal para los dos, pero no para un solo lado. Ni me gustaría que me ayudarán. Una vez don Rafa, cuando Ramiro Bruschi intento meter un gol con la mano ante Marathón, la final la ganamos por penales y él me dijo: -Yo no considero campeón a un equipo que gana por penales, pero menos me hubiese gustado que validarán el gol de Bruschi- lo que quiero decir que hagan las cosas bien.

Héctor Vargas estuvo hablando con Rolin Peña en el entrenamiento de este jueves. Foto Neptalí Romero

¿A quién no le gustaría que le nombren?

Si te digo Matamaros harán dos programas nuevamente, pero bueno se divierten los muchachos. Aquí viene y dirige bien, no tendrá problemas. El problema es cuando equivocan para un solo lado, y vos decía viene línea de arriba. Yo he estado en un curso, Pedro Rebollar se quejó de sus árbitros, ahora que no venga de puritano.

¿Pero no está muerto Marathón?

No, nosotros no porque ya lo hemos demostrado que estamos más vivos que nunca cuando jugamos en este estadio. Vamos ir con todo.

Usted hace algunas semanas decía que sentía con un pie fuera de Marathón ¿Si pierde estará con los dos afuera?

Eso lo dije por el cansancio mental que uno tiene y que uno busca parar un poco. Llevo como 300 y pico de partidos seguidos, entonces a veces me siento cansado, por eso dije que me quería tomar un tiempito, pero quizás en la semana esté bien y tenga gana de seguir. Llevo siete años trabajando y talvez por eso me pararía, pero no es cuestión de que tengo problemas en Marathón.

¿Se queda?

Aquí me han consentido más que en ningún club. Con todos sus problemas económicos, he sido consentido. Simplemente es un problema personal, el cansancio que tengo y estar lejos de la familia a veces me tira a parar un poco. Si lo dije no era por un problema, yo le he traído más problemas a Marathón, de los que el equipo me ha traíado a mí. Pido disculpas a la gente, pero yo defiendo los colores así.

Hablado de problemas, el árbitro Nelson Salgado lo insertó a usted en el acta.

Siempre lo van a hacer. Eso es una presión para que no pueda estar. El Tribunal se reune el martes, ahora qué harán. Hay que ser serios. Si el martes todavía estamos (en competencia) se mirará. El otro día cuando me saca Cristian Ramírez que aplaudo porque marcó el penal, me vio y estaba a 80 metros de mí, se ve que hay una mala intención o una presión de arriba, de hecho el presidente de la Federación es de arriba.

Fuad Abufele decía que la Comisión debía reunirse de oficio.

Fuad está metiendo presión. Está claro que por pedido de alguien van a pedir que se reunan, pero seamos más serios. El Tribunal se reune los martes.

¿Qué piensa de la intervención de la Policía cuando usted ingresó?

La gente de la Policía tiene que estar para custodiar a los hinchas, cuando el otro día le rompieron la cabeza a gente de Marathón. Cuando hubo gases lacrímogenos, ayudé a una chica de Real España con un trapo mojada y doy la vuelta y cinco policías cuidaban a Rebollar, cinco y nadie ayudando a la gente.

Hay un colega pidiendo una sanción a usted por el irrespeto al policía.

La redes sociales son el refugio de los cobardes y eso lo dijo un periodista, entonces coincido. Hay cosas que se deben decir de frente, las redes son cosas de los cobardes.

¿Qué piensa de lo que dijo Fuad de los comisarios del Yankel?

Con Fuad ya está. Él mismo declaró una vez que iba a presional a los árbitros, que ahora ya cambió.

LA FRASE

"Allí ponen que Saíd Martínez regaló dos penales en una semifinal, yo creo que quiso compensar lo que hizo Armando Castro, creo que le dio vergüenza".

"Por más que hagan un programa y los pomponeros griten por el primer lugar, después que uno ha estado siete veces en los último años. Lo único que dijo es que hagan números y esos no cierran".