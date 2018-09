“La mamá murió y él no lo sabe”: tía del niño que sobrevivió al accidente en la CA-5

Tegucigalpa, Honduras.



Difíciles son los momentos que vive Wilmer Godoy; el dolor y llanto queda oculto cada vez que su hijo Nicky pregunta por su mamá, quien falleció en el accidente vehicular ocurrido en el sector de El Durazno, a 10 kms de Tegucigalpa.



El pequeño de ocho años es uno de los cuatro sobrevivientes del accidente. Pasó una fría noche en el Hospital Escuela sin saber que su madre y su abuela murieron.



“Perdí a mi esposa y a mi suegra, es un dolor profundo. Venían de celebrarle el cumpleaños a mi niño. Me duele, me duele mucho, le doy a gracias a Dios porque él está vivo”, murmuraba Wilmer para que su vástago no escuche el trágico final.



Godoy no ha podido llorar a su esposa, Gavy Melissa Vásquez Medina (de 35). Cada vez que Nicky despierta, el hombre se llena de valor y fortaleza para reponder las preguntas de su hijo, quien también consulta por su abuela, Mary Vásquez (de 53).

Mary Vásquez (de 53 años) y su hija Gavy Melissa Vásquez Medina.



- “La mamá murió y él no lo sabe” -



Un doctor, que no sabe lo ocurrido, esperaba al pequeño Nicky en la sala de ciudados intermedios del Hospital Escuela. A su llegada consulta: “¿Cómo estás?”, el niño sonriente dice que “bien”.



El doctor pregunta por su madre. La sonrisa del menor desaparece, pues no sabe qué responder. Vuelve a ver a su padre, quien como puede disimula una mueca de dolor.

Una tía llama al doctor atrás de una cortina para decirle:



“La mamá murió y él no lo sabe”. Al volver, el pequeño pregunta al doctor ¿Y mi mami? Le responden que en el quirófano recuperándose, al igual que su abuelita.



El pequeño sabrá hoy la verdad, pues su madre será enterrada junto con su abuela.