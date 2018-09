Trump vuelve a amenazar a Irán y recibe críticas en la ONU

Nueva York, Estados Unidos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó hoy a Irán con nuevas sanciones "más fuertes que nunca", mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, exigió una "estrategia de largo plazo" ante el programa nuclear iraní que no se centre solo en las restricciones económicas.



"En noviembre nuestra reimposición de sanciones estará totalmente aplicada. Después, impondremos más sanciones que serán más fuertes que nunca, para afrontar toda la gama de actividades malignas de Irán" en "Oriente Medio y más allá", dijo Trump en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.



"Cualquier individuo o entidad que no cumpla (con lo establecido en estas sanciones) afrontará consecuencias graves", alertó.





Estados Unidos anunció en mayo su retirada del pacto nuclear firmado en 2015 con Irán junto con Francia, el Reino Unido, China, Rusia y Alemania, y en agosto ya volvió a imponer en agosto algunas de las sanciones que había congelado en base a ese pacto.



En noviembre entrará en vigor una nueva ronda que penalizará a aquellos países y compañías que compren petróleo iraní o negocien con el Banco Central de Irán, lo que supondría un duro golpe a la maltrecha economía iraní.



El presidente francés, Emmanuel Macron, intervino después que Trump para asegurar que aunque el acuerdo nuclear alcanzado en 2015 "es imperfecto", supone un "paso decisivo", y criticó las sanciones de Estados Unidos.

"Estoy de acuerdo con los objetivos del presidente de EEUU incluso si estamos en desacuerdo sobre el acuerdo nuclear, pero creo que deberíamos construir juntos una estrategia de largo plazo, y que no solo puede centrarse en sanciones y contención", indicó Macron.



La primera ministra británica, Theresa May, también expresó su compromiso de "preservar" el acuerdo nuclear de 2015, que definió como "la mejor forma" de evitar que Irán obtenga un arma nuclear.

La sesión estaba centrada en las armas de no proliferación masiva, pero Trump la aprovechó para insistir en sus denuncias sobre Irán y acusarles de "exportar violencia y caos" y "alimentar el conflicto en Oriente Medio y fuera de él".



"No se debe permitir nunca que un régimen con este historial posea un arma nuclear", subrayó Trump.EFE