Corte aplaza sentencia contra Ramón Matta Waldurraga

Tegucigalpa, Honduras

Ayer, el juez Kiyo A. Matsumoto, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, ordenó aplazar la audiencia de sentencia contra el hondureño Juan Ramón Matta Waldurraga, prevista para el 9 de octubre, y se trasladada para el 9 de enero de 2019.

El proceso Se declaró culpable de dos de los delitos. Aceptó su culpabilidad en dos de los tres cargos que le formula la Fiscalía por conspirar para trasegar cocaína a EEUU.

El aplazamiento obedece a una solicitud que la Corte recibió del departamento de libertad condicional, argumentando que solicitan tiempo adicional en la preparación del caso y, además, el juez considera prudente permitir el tiempo suficiente para que tanto la Fiscalía como la defensa presenten sus argumentos para la audiencia de sentencia.

La audiencia en enero se programa para las 11:00 am en la sala 6 C sur de Nueva York. En ese momento comparecerá ante el juez Kiyo A. Matsumoto.

Estrategias

Desde su entrega en agosto de 2017, Juan Ramón Matta Waldurraga contrató los servicios del abogado Irwin Lichter. Se iniciaron acercamientos con Gina Parlavecchio y Marcia Henry, de la Fiscalía, para discutir la declaración de culpabilidad con la esperanza de llegar a un acuerdo y de esa manera acortar el juicio.

Hasta ahora se desconocen los avances de las investigaciones, así como las estrategias que se utilizarán para defender al hondureño. “Las tácticas de defensa que Ramón Matta Waldurraga tiene con sus abogados en Estados Unidos se mantiene en reserva. Son situaciones que nosotros desconocemos y que incluso su familia ignora. Solo él maneja si colaboró con alguna investigación o si Estados Unidos lo tiene como una persona apta para una rebaja de una pena. Hay que esperar que se dé el proceso, esperaremos que se emita la sentencia”, explicó Marlon Duarte, abogado defensor de la familia Matta en Honduras.

Optimista

Pese al proceso legal que enfrenta Matta Waldurraga en Estados Unidos, aseguran que se mantiene optimista y ha logrado incluso aclarar que él no participó en la muerte del zar antidrogas Julián Arístides González. “Está muy optimista e incluso aclaró que él no estaba y nunca estuvo cuando supuestamente se planificó el asesinato del zar antidrogas Julián Arístides González. No participó en ninguna reunión y se aclaró en el proceso que enfrenta. Eso mejora su situación”, explicó Duarte.

Dato Juez ordenó que se le confiscaran bienes. Fueron 1,750,000 dólares los que el juez Kiyo A. Matsumoto determinó como decomiso penal por violar las leyes de Estados Unidos.

Ahora, Matta Waldurraga tiene tres meses más para documentar los argumentos que sustentarán su defensa para incidir en la decisión que tomará el juez Matsumoto en la audiencia prevista para enero de 2019. Mientras, en el país su defensa trabaja en el proceso de los bienes que se le incautaron y que se ordenó devolver.

Noé Montes Bobadilla clama por un nuevo abogado

Alegando desconfianza y que no se entiende con los abogados que lo representan, así dirigió una carta el extraditado Noé Montes Bobadilla al juez del circuito del Distrito de Alejandría, Liam O’Grady.

En el escrito, Montes manifiesta que no quiere a la defensora Elita C. Amato. “Yo nunca tuve estudios, así que prácticamente no sé nada, soy analfabeto. No sé leer ni escribir – ni en español. Aquí en la cárcel voy batallando por aprender a leer, para leer la Biblia, nada más.

No tengo confianza en mis abogados porque cuando tengo una pregunta nunca han sabido explicarme las cosas o hablarme de mis derechos. Ella no me sabe contestar. Ella me dice que me declare y yo le digo, ¿de qué voy a declararme culpable? Porque yo no entiendo bien el caso, o sea, ¿qué tienen en mi contra? Y yo necesito que me expliquen mejor porque ella no me sabe contestar cuando le pregunto”, explica.