Hondureña llega a semifinales en “La Academia"

San Pedro Sula, Honduras

La hondureña Katheryn Banegas se encuentra entre los seis finalistas para ganar el primer lugar en el concurso mexicano de talentos La Academia, el cual se transmite todos los domingos por Azteca Uno a las 7:00 pm.

Vote Para apoyar a Katheryn Banegas solo debe descargar la app Tv Azteca Conecta. Puede votar por la catracha hasta 10 veces todos los días.

Dalia, Silvia, Alexis, Diego y Paola acompañarán a Katheryn en la semifinal este domingo 30 de septiembre.

La catracha recibió varias críticas de los jueces Edith Márquez y Arturo López Gavito por desafinar durante su presentación del pasado domingo, en donde interpretó La cima del cielo, de Ricardo Montaner, y la joven reconoció sus errores en un video.

“Es una rabia, rabia. Estaba muy nerviosa por lo de la plataforma y creo que eso me desconcentró. En ese momento no lo noté, no lo escuché tan mal como ahorita. Hasta después empecé a cantar bien”, dijo Banegas en un video difundido por La Academia en sus redes sociales.

Cabe destacar que la cantante, originaria de Choluteca, ha sido alabada por los críticos durante sus presentaciones anteriores, como cuando eligió las canciones Pero me acuerdo de ti, de Christina Aguilera, y Ojalá que te vaya bonito, de José Alfredo Jiménez.

El domingo, Katheryn interpretó el tema “La cima del cielo”, de Ricardo Montaner. Los jueces de “La Academia” le aconsejaron mejorar.

Jugoso premio

Adal Ramones, conductor de la nueva edición de La Academia, reveló que el ganador del primer lugar se llevará el superpremio de un millón de pesos mexicanos (unos 53,000 dólares).

El presentador mexicano dijo, además, que los tres primeros lugares del concurso recibirán un contrato con tres de las más importantes disqueras de México. “Nos llena de alegría saber que los tres finalistas firmarán un contrato con tres de las más importantes disqueras del mundo”, expresó Ramones, quien anunció que la final se celebrará el próximo 7 de octubre.