Espectacular concierto de divas en Las Vegas

Las Vegas, Estados Unidos

Pocas veces se reúnen algunas de las estrellas más bellas del espectáculo como Jessica Alba, Sofía Vergara, Selena Gómez, Becky G, Dua Lipa y Jennifer López, y eso precisamente es lo que ocurrió en Las Vegas este fin de semana.

La Diva del Bronx ofreció un espectacular concierto en la “ciudad del pecado” y sus seguidoras más famosas no quisieron perderse la noche de diversión.

Tras disfrutar del show de primer nivel, las divas se dirigieron al camerino de JLo para compartir y tomarse fotos con la estrella.

“Una divertida noche con estas bellezas”, escribió Jennifer López en la descripción de la foto donde aparece junto con Jessica Alba, Dua Lipa, su novio Alex Rodríguez, Becky G y la colombiana Sofía Vergara.

La imagen consiguió más de un millón de likes en menos de 24 horas. Y aunque la cantante Selena Gómez no salió en las instantáneas junto con JLo, sí apareció en varias fotos en las que se puede apreciar lo mucho que disfrutó del recital de la intérprete estadounidense.

Dua Lipa y Selena Gómez compartieron con algunos fans y amigos en el recital.

Poderoso mensaje

Gómez quedó tan fascinada con el concierto de la artista que al terminar la función publicó un emotivo mensaje en la sección Stories de su cuenta de Instagram.

“¡Esta noche has estado absolutamente increíble! No quería molestarte cuando tenías tu momento. ¡Quería decirte lo mucho que me has inspirado esta noche! No me había sentido tan libre en toda mi vida. ¡GRACIAS! Solo quería decirte lo increíble que Dios cree que eres. Me hablaba a través de tu show esta noche. ¡Me hizo sentir una mujer! ¡Te quiero mucho!”, escribió Selena.

Sin embargo, no todo fue perfecto en el evento. Durante uno de los momentos en los que JLo cantaba, sus tacones le fallaron y la estrella cayó al suelo, pero se levantó rápidamente y siguió como si nada hubiese pasado. ¡Toda una profesional!