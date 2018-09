En vivo: Sorpresas en la gala del premio The Best

Londres, Inglaterra.

El portero belga Courtois es elegido como el mejor portero.

Didier Deschamps es elegido como el mejor entrenador del año .

¡SORPRESA! Mohamed Salah gana el mejor gol del año The Best .

El jurado que decide los ganadores del premio The Best al mejor jugador y al mejor entrenador está compuesto por cuatro grupos que votan sobre una lista de 10 candidatos que previamente seleccionó un jurado denominado FIFA Legends formado por 13 iconos futbolísticos como Ronaldo, Capello, Drogba, Matthaus, Kaká o Lampard. Ese jurado lo forman los 209 capitanes y seleccionadores de todas las selecciones pertenecientes a la FIFA, otros 209 representantes de la prensa de cada país y aficionados de todo el mundo que han podido votar en FIFA.com. Cada uno de estos cuatro grupos configura el 25% del total de votos.

Y comienza la ceremonia para elegir al mejor jugador de la temporada.

"Salah es un buen amigo, pero voté por Modric por su gran temporada", ha dicho Eden Hazard en la alfombra verde.

Messi y Cristiano Ronaldo son las ausencias más destacadas. Un asunto familiar ha impedido al argentino estar en la gala, mientras que el motivo de la ausencia del ahora crack de la Juventus es meramente deportivo ya que este miércoles, los ‘bianconeri’ deben disputar un nuevo compromiso de la Serie A frente al Bolonia.

Otro que también está en Londres es Mbappé, jugador del PSG y campeón del mundo con Francia.

.Noel Gallagher pondrá la banda sonora a una ceremonia que volverá a estar presentada por el actor Idris Elba, al que acompañará la periodista francesa Anne-Laure Bonnet.

El nuevo ‘The Best FIFA’ se decide por las votaciones de los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales de federaciones afiliadas a la FIFA en los cinco continentes.

El cantante británico Noell Gallagher pondrá la banda sonora a la ceremonia del Royal Festival Hall de la capital inglesa y el popular actor británico Idris Elba presentará la ceremonia junto a la periodista francesa Anne-Laure Bonnet.

La FIFA repartirá un total de 9 galardones.

- Premio The Best al mejor jugador de la FIFA

- Premio The Best a la mejor jugadora de la FIFA

- Premio The Best al mejor entrenador de la FIFA de fútbol masculino

- Premio The Best al mejor entrenador de la FIFA de fútbol femenino

- Premio The Best al mejor guardameta de la FIFA

- Premio Puskás de la FIFA (mejor gol)

- Premio a la mejor Afición de la FIFA

- Premio Fair Play de la FIFA

- FIFA FIFPro World11 (mejor once)

Modric, Cristiano Ronaldo o Salah, uno de los tres será premiado como el mejor futbolista de la temporada.

La gala se celebrará en Londres, en el Royal Festival Hall.

Este premio fue el resultado de la unificación entre el Balón de Oro (entregado por la revista France Football) y el FIFA World Player (entregado por la FIFA). Tras discrepancias entre ambos entes, la FIFA decidió crear su propio premio al mejor jugador y desde entonces organiza una gala a parte de la de FF.

El premio The Best aparece en 2016 en sustitución del FIFA Balón de Oro, que era un premio individual creado el 5 de julio de 2010 y se otorgaba anualmente al mejor jugador de fútbol del mundo.

El croata Luka Modric, el portugués Cristiano Ronaldo y el egipcio Mohamed Salah aspiran a recibir este lunes en Londres el Trofeo FIFA a jugador del año (The Best), un galardón que podría servir como indicativo para el Balón de Oro.

Ningún jugador de los 'Bleus', recientes campeones del mundo en Rusia, está en la terna candidata a llevarse el premio. Sólo el arquero Hugo Lloris figura entre los finalistas a mejor portero, junto al belga del Real Madrid Thibaut Courtois y al danés del Leicester Kasper Schmeichel.

La gala dará inicio a partir de las 12:00pm, hora de Honduras. Lo podrás ver por ESPN y Fox Sports, además de seguirlo vía online por la web de DIARIO LA PRENSA.

En categoría de mejor entrenador, en cambio, son dos franceses los mejor colocados para recibirlo; el campeón del mundo Didier Deschamps, y el campeón de Europa Zinedine Zidane. El tercer técnico candidato es el seleccionador croata Zlatko Dalic.

- ¿Otra vez Ronaldo? -

El portugués Cristiano Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, ha ganado los dos trofeos FIFA 'The Best' entregados después de que se rompiese en 2016 el acuerdo entre la FIFA y France Football, fundador y organizador del Balón de Oro.

Y cuenta con ventaja sobre su eterno rival Leo Messi después de haber conquistado las tres últimas ediciones de la Liga de Campeones con el Real Madrid, antes de fichar en el último 'mercato' por la Juventus.

Cristiano Ronaldo, máximo realizador de la 'Champions', opta a un nuevo título individual de la FIFA tras los logrados en 2016 y 2017, en los que el astro argentino Leo Messi fue segundo. Messi no se veía fuera de la terna final de candidatos a mejor jugador del mundo en sus distintas denominaciones desde 2006.

Las credenciales del astro portugués no difieren de las de Luka Modric -cuatro 'Champions' en cinco años-, quien lideró además a su pequeño país, Croacia, a la final del Mundial, del que fue elegido mejor jugador. Fue asimismo designado jugador del año por la UEFA, algo que no fue del todo del agrado de un Cristiano Ronaldo siempre ávido de reconocimientos individuales.

Ante los dos treintañeros (33 años Modric y Ronaldo), emerge la figura de un talento no tan joven como Mbappé, pero aún prometedor, el egipcio del Liverpool Mohamed Salah, de 26 años, estelar la pasada temporada con los 'Reds'.

Lesionado en la final de la 'Champions' por una mala caída junto a Sergio Ramos, no estuvo en su plenitud física en el Mundial, del que los 'Faraones' se despidieron en primera ronda, y todavía no ha recuperado las sensaciones de pasado curso.

Diez son los candidatos al Premio Puskas al mejor gol del año, entre ellos el galés del Real Madrid Gareth Bale, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, y los astros Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

Lista de finalistas al Trofeo FIFA-2018, que se entregarán este lunes en Londres:

. Mejor jugador

Cristiano Ronaldo (POR/Juventus Turin, antes Real Madrid)

Luka Modric (CRO/Real Madrid)

Mohamed Salah (EGY/Liverpool)

. Mejor arquero

Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid, antes Chelsea)

Hugo Lloris (FRA/Tottenham)

Kasper Schmeichel (DEN/Leicester)

. Mejor jugadora

Ada Hegerberg (NOR/Lyon)

Dzsenifer Marozsan (GER/Lyon)

Marta (BRA/Orlando Pride)

. Mejor entrenador

Zlatko Dalic (CRO/Croacia)

Didier Deschamps (FRA/Francia)

Zinedine Zidane (FRA/antesx Real Madrid)

. Mejor entrenador equipo femenino

Reynald Pedros (FRA/Lyon)

Asako Takakura (JPN/Japón)

Sarina Wiegman (NED/Holanda)

. Trofeo Puskas al mejor gol

Gareth Bale (Real Madrid)

Denis Cheryshev (Rusia)

Lazaros Christodoulopoulos (AEK Atenas)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro)

Riley McGree (Newcastle Jets)

Lionel Messi (Argentina)

Benjamin Pavard (Francia)

Ricardo Quaresma (Portugal)

Mohamed Salah (Liverpool)