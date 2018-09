¡Cristiano Ronaldo no irá a la Gala del premio The Best!

Madrid, España.

Cristiano Ronaldo no asistirá la Gala del premio The Best de la FIFA, la cual se llevará a cabo este lunes en Londres. Así lo ha asegurado el canal de televisión italiano Sky Sports, noticia de la que se hace eco gran parte de la prensa deportiva europea.

El portugués está nominado al premio junto al egipcio del Liverpool, Mohamed Salah, y al croata del Real Madrid y excompañero del luso en la casa blanca, Luka Modric.

El mediocampista croata ya fue galardonado hace pocas semanas como mejor jugador del año para la UEFA y por ese motivo Cristiano Ronaldo ya se enfadó y no acudió a la Gala, puesto que consideraba que él era el merecedor del premio.

La ausencia del jugador de la Juventus se debe a que con toda probabilidad el escogido por el The Best sea Luka Modric, jugador que llevó a su selección a la final del Mundial de Rusia 2018 por primera vez en la historia de Croacia.

Cristiano Ronaldo ha ganado dos veces el premio de The Best.

EL MOTIVO

Modric realizó un campeonato inmejorable y solo Francia evitó que el combinado ajedrezado tocara el cielo. Además, el croata conquistó la UEFA Champions League con el Real Madrid.

Según publica el diario Marca, fuentes del equipo turinés aducen que el motivo es meramente deportivo, ya que la Juve terminó su partido de la jornada en la noche del domingo y el próximo miércoles tiene un nuevo compromiso de la Serie A. Tanto es así, que ningún jugador estará en la gala organizada por la FIFA.

Cristiano Ronaldo se huele que le van a volver a pasar por encima. Si realmente decide no acudir al The Best, dará una nueva muestra de poco respeto hacia sus compatrriotas de profesión.