La robótica toma auge en colegios y universidades sampedranas

San Pedro Sula, Honduras.



En siete años, los robots estarán realizando el 52% de las tareas profesionales, asegura el informe The Future of Jobs 2018 publicado por el Foro Económico Mundial (WEF).



Aunque los datos del informe indican que unos 75 millones de trabajos pueden ser desplazados por un cambio en la división del rol entre humanos y máquinas, también establece que pueden surgir unos 133 millones nuevos puestos que estén más adaptados a la nueva división del trabajo entre humanos, máquinas y algoritmos.



El Foro Económico sugiere a los Gobiernos que existe una necesidad urgente de abordar el impacto de las nuevas tecnologías en los mercados laborales a través de políticas educativas mejoradas destinadas a acelerar y elevar los niveles de educación y las habilidades.



En Honduras, varios centros educativos están incursionando de manera particular en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, más conocidas como STEM, con clases de robótica, uso de tecnologías y proyectos científicos; sin embargo, aún hace falta mucho para estar a nivel de algunos países de la región, coinciden los expertos.

Las universidades participan en competencias internacionales.

A nivel nacional, la Secretaría de Educación abrió en 22 colegios públicos el bachillerato en robótica, con el que se pretende desarrollar en los estudiantes habilidades como la programación, la creatividad y la lógica.



El interés es mayor en los centros sampedranos, por ser la capital industrial, las universidades y colegios privados están enfocados en abrir espacios para que los jóvenes tengan más oportunidades. Son más de 10 colegios los que tienen clases de robótica y participan en competencias nacionales y en el extranjero.



En cada competencia, más del 56% de los colegios que participan son de la zona norte. “Los robots no vienen a quitar trabajos, al contrario, vienen a crear nuevos puestos, por lo que se debe capacitar a los menores en las áreas STEM para tener mano de obra calificada en ese campo”, dijo Michelle Fontecha, directora ejecutiva de STEM Honduras.



Carreras



Con las tecnologías no solo se crean puestos de trabajo, sino también profesiones a nivel superior, por lo que las universidades deben fortalecer sus recursos en las futuras carreras.



Para el jefe de electromecánica de Unitec, Javier Villanueva, enseñar robótica industrial o carreras similares en las universidades traerá inversión en el país.

Hay 22 centros públicos que imparten el bachillerato en robótica.

“Hay empresas interesadas en venir al país a desarrollar estas tecnologías, pero no estamos preparados aún, apenas las universidades estamos haciendo pininos, aún falta mucho por hacer”, dijo.



Carlos Borjas, miembro de Robótica Educativa en Honduras (Robotedh), opina que es necesario que los jóvenes se interesen más por conocer las nuevas tecnologías, pues la robótica está en todas las profesiones.



“Un estudiante de Medicina, por ejemplo, puede actualizarse en Biomédica. Los conceptos de robótica ahora no solo se ven en las ingenierías, sino en otras profesiones”, dijo Borjas.