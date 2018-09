Gloria Trevi celebra 14 años de libertad

Ciudad de México, México.

Se soltó el cabello, se puso tacones, lentejuelas y la gente no deja de verla. Con esta letra, además del estreno musical que tendrá este viernes, Gloria Trevi celebró 14 años en libertad.

La cantante reflexionó sobre los aprendizajes que ha tenido en casi década y media, después de que el 21 de septiembre de 2004 un juez mexicano ordenara su libertad tras ser extraditada de Brasil a México.

"He aprendido muchas cosas, a evolucionar, no estancarme. Cuando salí de todo eso no salí para empezar de cero, sino para empezar de menos un millón."

"Fue levantarme, pero aprendiendo todo el tiempo a reconocer el valor de las cosas, de los momentos, de los rechazos a que si alguien lo hacía yo no debía de tener rencor, sino comprensión de que eran personas que seguramente se habían dejado llevar de lo que habían dicho de mí y no me conocían... pero al final 'todos me amarán y todos me miran' y así fueron saliendo muchas canciones más", dice la cantante optimista.

"Estoy sólida y, sobre todo, con muchas ganas de estar trabajando, de reír, de vivir y disfrutar muchas cosas" expresó Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, nombre real de la artista.

En el marco de su celebración Gloria estrenó este viernes "Me Lloras", su más reciente tema, acompañado de un videoclip en el que colaboró con gente de distintas nacionalidades, entre ellos el jamaiquino Charly Black, intérprete de "Gyal You a Party Animal".

"A tres días de grabar el video, ya con todo listo, la compañía disquera me mandó una propuesta de un feature con Charly. Cuando escuché la canción me gustó muchísimo, su timbre de voz, la letra", añadió Trevi.

El nuevo tema también es una incursión de Trevi en el género urbano, algo que muchos contemporáneos de la estrella han hecho como Thalía o Paulina Rubia.

"Voy a cerrar el año presentando más música. Estoy celebrando esto, pero, al mismo tiempo preparando los próximos tres videos. Para mí no es tanto un material discográfico sino todo un proyecto, un concepto que tiene que culminar con una gira. Estoy trabajando como locomotora". agregó la intérprete de 50 años.

Sobre la situación actual de su matrimonio con Armando Gómez, con quien cumplirá 10 años de casada este año, en medio de rumores de una posible separación, Trevi prefirió no entrar en detalles.

"No quiero ahorita decir que estoy bien o que no. Te prometo que si hay algo definitivo, te lo hago saber y hablaré con franqueza, pero, en este momento, hasta yo estaría especulando", afirmó.

Las versiones de un conflicto entre Gloria y Armando, quienes se casaron en 2008 por el civil, y en 2009 en una boda religiosa, en Monterrey, tienen varias semanas, pero ni ella ni él las han confirmado o negado.