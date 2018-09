A Cristiano Ronaldo le puede esperar una dura sanción en la Champions League

Valencia, España.

El Comité Ejecutivo de la UEFA abrió este jueves un expediente después de la tarjeta roja recibida el miércoles por Cristiano Ronaldo en la Champions League, y el caso del delantero de la Juventus será juzgado el próximo jueves, anunció la instancia.

Cristiano Ronaldo recibió una tarjeta roja directa a la media hora de juego después de un choque con el defensor colombiano del Valencia, Jeison Murillo, mientras que el resultado era 0-0. La antigua estrella del Real Madrid abandonó el terreno de juego entre lágrimas.

El cinco veces ganador del Balón de Oro reaccionó a esa expulsión con gestos airados de contrariedad e incluso entre lágrimas. Ese golpe no impidió que la Juventus ganase el partido 2-0.

¿CUÁNTOS PARTIDOS LE PUEDEN CAER?

Cristiano Ronaldo le reclamó al árbitro la decisión de expulsarlo. Foto Mundo Deportivo

Si el árbitro alemán Felix Brych justifica la tarjeta roja directa en el acta como una agresión, a Cristiano Ronaldo le caerían tres partidos de suspensión, de acuerdo con el Artículo 15 del Reglamento de Disciplina de la UEFA.

En cambio, si Felix Brych no suma agravantes al suceso, Cristiano Ronaldo podría tener una sanción más leve, de 1 o 2 partidos.

La Juventus podría apelar el fallo para que el Comité de Disciplina de la UEFA lo revise. El equipo italiano puede presentar una prueba en video que demuestre que no es agresión y cambie la decisión del organismo y Ronaldo podría tener una sanción más leve, más improbable sería que entendieran que no merecía la roja y no reciba ningún partido de castigo.

En definitiva, en condiciones habituales, a Cristiano Ronaldo le caería un castigo de 1 a 4 partidos de suspensión por haberse cruzado con Murillo. El atacante luso rompió en llanto al ser expulsado en el primer tiempo del juego.

El portugués se fue del campo llorando. Foto EFE

Los tres próximos partidos de la Juventus en la fase de grupos de la Champions League son de local ante el Young Boys, ante el Manchester United en Old Trafford y nuevamente ante el equipo inglés pero en Turín. De esta forma, Ronaldo corre riesgo de no jugar ante su ex club, los Diablos Rojos.

ANTECEDENTE

Esta es la undécima expulsión de la carrera del máximo goleador de la historia de la Liga de Campeones (120 goles), que debería ser suspendido para el próximo partido europeo de la Juventus, a comienzos de octubre contra el Young Boys suizo en Turín.

La última expulsión del internacional portugués se remontaba al mes de agosto de 2017 con el Real Madrid.