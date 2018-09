Gobierno comienza a pagar deuda a Diálisis de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.



Buenas noticias para los hondureños que sufren de insuficiencia renal, pues el Gobierno ha comenzado a pagar la deuda que tiene con la empresa Diálisis de Honduras, la cual brinda el tratamiento a los enfermos renales en el país.



Mario Pérez, diputado e integrante de la comisión de Finanzas del Congreso Nacional, dijo esta mañana que el Parlamento aprobó un desembolso para comenzar a saldar la deuda.

Explicó que el pasado lunes, día en que se detuvo la atención a los pacientes, la deuda ascendía a 236 millones de lempiras, pero que en los últimos días se han pagado 23 millones, por lo que actualmente el Gobierno adeuda L.213 millones.



El diputado indicó que la comisión que integra, trabaja en identificar la fuente de financiamiento por parte de las secretarías de Salud y de Finanzas para hacer una modificación presupuestaria, y que allí entra el papel del Congreso Nacional que aprobaría los pagos y así saldar la deuda que se tiene con Diálisis de Honduras, pero también para pagar la facturación mensual que se genera.



"Recordemos que no solo es deuda, sino que todas las semanas se facturan al rededor de 13 millones en atención a estos pacientes", expresó Pérez.



En Honduras hay unos 2,800 pacientes renales que necesitan las diálisis como parte de su tratamiento, por lo que el Gobierno invierte más de 600 millones de lempiras para brindar este servicio.



El diputado informó que la comisión de salud del CN hará recomendaciones para que no se vuelva a llegar a una deuda con la empresa que brinda los servicios de diálisis.



Una de las sugerencias es que inicie un proceso de licitación pública nacional e internacional para que se mejoren las condiciones del contrato y observar ofertas que convengan más al Estado.



"Lo que estamos comentando es que sea un contrato que al término del mismo, las máquinas, las instalaciones y hasta el personal capacitado pueda pasar al Gobierno y podamos, como gobierno, dar este servicio y no lo tengamos que hacer de una manera tercerizada.



En este momento hay que seguir haciéndolo así, (pues) estamos hablando de vidas de personas, eso no se puede detener, pero la gran noticia es que el problema está solucionado; tiene que normalizarse la atención", concluyó Mario Pérez.