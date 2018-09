Las 5 claves del firme inicio del Real Madrid, campeón de Europa

Madrid, España.



Estas fueron las claves del firme inicio del Real Madrid en la Liga de Campeones, en el estadio Santiago Bernabéu ante el Roma.



1. Un Real Madrid coral en el que todos brillan.

Ha conseguido Julen Lopetegui que por encima de las individualidades brille el grupo. En el estreno europeo es difícil elegir el mejor jugador del partido. El Real Madrid fue un bloque unido que jugó un fútbol de alto nivel con un juego coral del que todos se sienten partícipes y hacen disfrutar a sus seguidores. La mano táctica del nuevo entrenador es clave y se ve en la línea de presión, la coordinación de jugadores a la hora de ir arriba y dificultar la salida del balón del rival y el esfuerzo que ahora hacen futbolistas que hace poco no tenían tanta entrega sin balón.



2. El sitio de Isco.

Llegaba a la cita europea tras dos suplencias consecutivas en Liga y un acto de autocrítica admitiendo tras San Mamés que hay compañeros en mejor momento físico al suyo. Lopetegui le liberó de la banda, retocó su sistema quitando el tridente ofensivo que hasta la fecha convertía en intocable a la BBA, e Isco le respondió con un partidazo. El malagueño disfrutó de su libertad de movimientos, apareció entre espacios para hacer daño y desatar un fútbol vertical y directo. Dejó además un gol de falta de bella factura que le reivindica como lanzador ya sin Cristiano Ronaldo.



3. Keylor enciende el debate en la portería.

Se fue al banquillo en Liga sin haber cometido errores que provocasen el cambio. Courtois es el fichaje estrella del curso y ya tenía que jugar tras un inicio en el banquillo y la llegada de la Liga de Campeones era el momento que Lopetegui necesitaba para hacer un guiño a Keylor Navas. Con el tico el Real Madrid conquistó las tres últimas Ligas de Campeones y el portero demostró las razones. Respondió siempre con buenas paradas a los intentos de reacción del Roma, estuvo metido todo el partido para brillar cuando lo demandó su equipo y salió reforzado tras demostrar que no bajará los brazos ni entregará su puesto con facilidad.



4. El crecimiento de Modric.

Tras un verano inusual, con un gran desgaste de la pasada temporada y un Mundial inolvidable, con los rumores de su salida del Real Madrid y la pelea por una mejora de contrato, Modric se incorporó el último al Real Madrid y no obtuvo la titularidad con rapidez. Lopetegui entendió que necesitaba tiempo para llegar a su nivel y se lo ha dado de forma progresiva. En su tercer partido consecutivo desde el inicio dejó su verdadera imagen. Para ello adelantó unos metros su posición, pisó más los últimos metros y generó peligro con su visión privilegiada.



5. Mariano y su estreno de oro.

No pudo firmar un mejor regreso al Real Madrid Mariano. Sin pesarle el dorsal 7 que luce en su espalda, salió en la recta final del partido dispuesta a comerse el césped en sus primeros minutos y demostrar su crecimiento. Goleador puro, dejó un tanto para el recuerdo enganchando la pelota al borde del área, escorado, y sacando un derechazo imparable a la escuadra. Fue su reivindicación. la demostración de que la plantilla tiene un 9 y espera su oportunidad en el banquillo. Karim Benzema tiene sustituto de garantías.