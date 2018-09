Las palabras de Cristiano Ronaldo al árbitro tras ser expulsado ante Valencia

Valencia, España.

Cristiano Ronaldo volvió a España, pero no vivió un regreso soñado. El delantero portugués visitó el estadio de Mestalla pero esta vez con la camiseta de la Juventus para medirse al Valencia en su debut en la UEFA Champions League, pero apenas estuvo media hora de partido en el campo.

El árbitro alemán Felix Brych castigó con tarjeta roja directa un encontronazo entre el portugués y el colombiano Jeison Murillo en el minuto 30. De nada sirvieron las protestas de todos los futbolistas de la Juventus, ya que el astro de Madeira se marchó del césped expulsado y con lágrimas en los ojos.

Las cámaras de televisión captaron a Cristiano Ronaldo repitiendo una frase luego de su expulsión y con llanto desconsolado. El portugués no podía creer que Brych lo echara de la cancha en su estreno como bianconeri.

Cristiano Ronaldo hizo un berrinche tirado en el césped tras ser expulsado. Foto EFE

"No he hecho nada, no he hecho nada", decía Cristiano Ronaldo al árbitro y también a Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, mientras se marchaba camino de los vestuarios.

Se trata de la undécima expulsión en la carrera del exjugador del Real Madrid, la primera en la Champions League tras 158 partidos.

La presunta agresión de Cristiano, cuando seguía una acción conducida desde la parte izquierda del ataque turinés, fue detectada por Marco Fritz, juez de área, que avisó a Brych para que mostrara la roja. Una de las tomas televisivas parece evidenciar un tirón de pelo de CR7 al defensa colombiano.

Marcelino, técnico del Valencia, consoló a Cristiano Ronaldo. Foto EFE

RIFIRRAFE PREVIO A LA EXPULSIÓN

Poco antes de la expulsión, Cristiano Ronaldo ya había protagonizado otro rifirrafe con un rival en las cercanías del área local. Entonces, pese a sus reiteradas quejas, el árbitro dejó seguir la jugada, que terminó con una excelente parada del portero Neto ante Blaise Matuidi.