Grupo Extra canta el sábado en El Progreso

San Pedro Sula, Honduras

Los progreseños están listos para bailar bachata al ritmo del Grupo Extra este sábado 22 de septiembre.

Los intérpretes mexicanos se presentarán en la Plaza Ferinpro de El Progreso a partir de las 7:00 pm en la feria progreseña.

Los catrachos corearán algunos de los temas más conocidos de la agrupación, como Me emborracharé, Ojalá, No sé cómo me enamoré, Lejos de ti y Quiéreme un poquito, su nueva producción musical.

Los artistas nacionales Santa Fe y Grupo Kandela también se presentarán esa noche por el 25 aniversario de Power FM.

Los precios de los boletos son L300 entrada general y L800 VIP. Puede adquirirlos en las oficinas de la Power FM.