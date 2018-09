Premios Emmy 2018: Una pelea opaca la gala benéfica previa a la ceremonia de los Emmy

Los Ángeles, EEUU.

Hollywood apura las últimas horas antes del inicio de la ceremonia de entrega de los Emmy, el equivalente televisivo de los Óscar, y con tantos nervios a flor de piel, no debería sorprender demasiado que algunas de sus figuras más controvertidas hayan acabado llegando literalmente a las manos.

La tradicional fiesta Evening Before Emmy que se celebra cada año antes de la gala acabó siendo el escenario de una pelea sobre la alfombra roja, aunque los protagonistas no fueron ninguno de los nominados o nominadas que, en un arranque de ira, hubieran decidido quitarse de en medio a la competencia.

Según se hacen eco los medios especializados de la industria, el actor Tom Arnold y el productor Mark Burnett, conocido por trabajar con el presidente de Estados Unidos Donald Trump en su concurso televisivo 'El Aprendiz', se enzarzaron en una llamativa lucha cuerpo a cuerpo a su llegada al evento.

Los dos hombres mantienen una tensa relación: desde hace meses Arnold, que participó en la versión con celebridades del mencionado concurso, ha presionado a Burnett para que revele las tomas falsas del espacio televisivo en las que se podría ver al actual mandatario utilizando un lenguaje racista y sexista.

De hecho, este mismo martes estrenará 'The Hunt for the Trump Tapes', un documental en el que muestra su investigación para intentar sacar a la luz las grabaciones comprometidas del antiguo empresario. Por su parte, Burnett ha sostenido en todo momento que no está en su poder hacer tal cosa.

Por el momento los detalles del incidente son poco claros y las versiones de los hechos que han ofrecido los implicados son radicalmente opuestas.

"Mark Burnett se volvió jodi**mente loco e intentó estrangularme en una fiesta enorme de los Emmy, solo para salir corriendo con su camisa rosa rota y sin su cadena de oro. Estoy esperando a la policía de Los Ángeles", ha asegurado Arnold en su cuenta de Twitter.

También lee: Game Of Thrones, la favorita a los Emmy 2018

Roma Downey, la esposa del otro protagonista inesperado de la velada y miembro -al igual que Arnold- del comité ejecutivo que organizaba el acto, no dudó en responder a su relato de lo ocurrido alegando: "Me hice este moretón esta noche cuando Tom Arnold intentó tenderle una emboscada a mi marido Mark y a mí en un evento benéfico. ¿De verdad tu programa de televisión lo merece, Tom?", un mensaje que acompañó de una fotografía de la lesión que, efectivamente, tenía en la mano.

"Y una mi**da. Estás mintiendo. El loco de tu marido me atacó, psicópata. Voy a presentar una denuncia y otra contra ti por difamación", ha contraatacado el actor, que asegura contar con el testimonio del actor Kevin Bacon para respaldar sus declaraciones y afirma que Roma se lesionó al intentar arrebatarle el teléfono móvil al director Bryan Fogel -responsable del oscarizado documental 'Icarus'- mientras este grababa la pelea.