EN VIVO: premios Emmy 2018

Los Ángeles, EEUU.

Inició la ceremonia de la 70º entrega de los premios Emmy desde el Teatro Microsoft de Los Ángeles, California (EE.UU.) con un músical que hacía referencia sobre la diversidad en Hollywood.

Las estrellas Sterling K. Brown, Kristen Bell, Tituss Burgess, Kate McKinnon, Kenan Thompson, RuPaulKevin y John Legend hicieron un show musical antes de presentar a los anfitriones de la noche, los comediantes de "Saturday Night Live" Colin Jost y Michael Che.

El primer Emmy fue para el actor Henry Winkler en la categoría mejor actor de reparto en comedia por "Barry".

La actriz Alex Borstein se lleva el premio a mejor actriz de reparto en comedia por su rol en la serie La maravillosa Señora Maisel.

El humorista Bill Hader gana como mejor actor de comedia por "Barry".

La serie La maravillosa Señora Maisel ganó otro dos Emmy más por mejor actriz de comedia, Rachel Brosnahan, y a mejor dirección por Amy Sherman Palladino.

Merrit Wever ganó a mejor actriz de reparto por su rol en Godless.

El actor Jeff Daniels ganó el Emmy a mejor actor de reparto en una miniserie por Godless.

La serie de Netflix "Black Mirror" ganó a mejor guión en una miniserie.

La actriz Regina King se lleva el Emmy a mejor actriz por mejor actriz principal.

El Emmy a mejor actor principal fue para Darren Criss por "El asesinato de Gianni Versace", arrebatando el premio a estrelals como Antonio Banderas o Benedict Cumberbatch entre otros.

Uno de los puntos más emocionantes de la noche al pedirle matrimonio a su pareja mientras daba el agradecimiento por el Emmy.

El actor de "Game of Thrones" Peter Dinklage se lleva el premio por mejor actor de reparto en serie dramatica, esta es su segunda estatuilla.

La estrella de "Westworld" Thandie Newton se lleva el premio por mejor actriz de reparto.

Las series "Game of Thrones" y "The Handmaid's Tale" llegan al llamado Óscar de la televisión con siete y tres estatuillas en un evento de premiación de los Emmy previo a la gala de este lunes en Los Ángeles, donde se darán a conocer los ganadores de las principales categorías, incluida la de mejor serie dramática que la serie distópica de Hulu ganó el año pasado y la fantasía medieval de HBO los dos años previos.

He aquí los nominados a las principales categorías de los premios Emmy, considerados los Óscar de la televisión, que se entregan este lunes en Los Ángeles.

Mira la lista de los nominados a los premios Emmy 2018:

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

The American

The Crown

Juego de Tronos

El cuento de la criada

Stranger Things

This is Us

Westworld

MEJOR ACTOR PRINCIPAL DE DRAMA

Jason Bateman - Ozark

Stearling K. Brown - This is Us

Ed Harris - Westworld

Matthew Rhys - The Americans

Milo Vintimiglia - This is Us

Jeffrey Wright - Westworld

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL DE DRAMA

Claire Foy - The Crown

Tatiana Maslanay - Orphan Black

Elisabeth Moss - El cuento de la criada

Sandra Oh - Killing Eve

Keri Russell - The Americans

Evan Rachel Wood - Westworld

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN DRAMA

Nikolaj Coster-Waldau - Juego de Tronos

Peter Dinklage - Juego de Tronos - GANADOR

Mandy Patinkin - Homeland

David Harbour - Stranger Things

Matt Smith - The Crown

Joseph Fiennes - El cuento de la criada

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN DRAMA

Lena Headey - Juego de Tronos

Millie Bobby Brown - Stranger Things

Vanessa Kirby - The Crown

Yvonne Strahovski - El cuento de la criada

Alexis Bledel - El cuento de la criada

Ann Dowd - El cuento de la criada

Thandie Newton - Westworld - GANADOR

MEJOR ACTOR INVITADO EN DRAMA

F. Murray Abraham - Homeland

Cameron Britton - Mindhunter

Matthew Goode - The Crown

Gerald McRaney - This Is Us

Ron Cephas Jones - This Is Us

Jimmi Simpson - Westworld

MEJOR ACTRIZ INVITADA EN DRAMA

Diana Rigg - Juego de Tronos

Cicely Tyson - Cómo defender a un asesino

Viola Davis - Scandal

Cherry Jones - El cuento de la Criada

Samira Wiley - El cuento de la criada

Kelly Jenrette - El cuento de la criada

MEJOR SERIE DE COMEDIA

Atlanta

Glow

Black-ish

Barry

Silicon Valley

El show de Larry Smith