Apenas 60,000 docentes hay para 1.7 millones de estudiantes

“El futuro está en manos de los maestros”, decía el célebre escritor francés Víctor Hugo (1802-1885), una frase que recuerda la importancia del trabajo que realizan los docentes hondureños formando a niños y adolescentes.

2% de los docentes labora en el sistema de educación a distancia y el 1% se desempeña en educación para adultos.

En Honduras, apenas unos 60,000 maestros atienden a 1.7 millones de estudiantes de nivel prebásico, básico y medio del sistema educativo gubernamental.

En promedio, por cada maestro hay 29 estudiantes.

“En educación prebásica la relación alumnos-docente es de 40 estudiantes por maestro, en básica es de 36 alumnos y en media es de 12 alumnos por maestro”, detalla el Diagnóstico de la situación del talento humano de la Secretaría de Educación al que tuvo acceso Diario LA PRENSA.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aconseja que haya al menos un docente por cada 20 alumnos, pero Educación explica que esto tendría un impacto presupuestario de un 20%.

Hoy se conmemora el Día del Maestro en Honduras y es digno recordar a aquellos docentes que tanto en las principales ciudades o en los lugares más remotos del país se dedican a saciar el hambre del saber en niños y adolescentes.

En Honduras hay miles de educadores que imparten clases en condiciones lamentables.

Salarios

“El presupuesto anual para pago de docentes es de L18,600 millones, lo cual representa un 72% del presupuesto total para el sector educativo”, revela el informe, elaborado por la Dirección General de Talento Humano de la Secretaría de Educación.

Marcial Solís, titular de la Secretaría de Educación, quien asumió el cargo en febrero pasado, dijo que hay una serie de variantes en el sueldo de cada docente, por lo que es difícil definir un promedio.

91% de los maestros tiene una plaza asignada, mientras que 9% de ellos tiene dos plazas.

“En general no es una paga demasiado buena. Definitivamente hay una deuda pendiente con el magisterio desde hace varios años porque no se les ha dado aumento salarial. El presupuesto 2018 no ajustaba para eso. Esperamos que el Congreso apruebe una mejora al presupuesto de 2019 para ver si de alguna manera se puede compensar un poco a nuestros maestros”.

Los departamentos con más docentes son Francisco Morazán con 9,893 y Cortés con 7,262.

A pesar de tener 54,739 alumnos más, Cortés tiene 2,631 maestros menos que Francisco Morazán.

Esto genera un gran desequilibrio, pues por cada docente hay 32 estudiantes en Cortés, mientras que en Francisco Morazán por educador solo hay 23 discentes.

Donde menos maestros hay es en Islas de la Bahía, que tiene 405; y Gracias a Dios, con 922.

Centros educativos destruidos, sin suficientes pupitres, con pizarras rotas; incluso muchos profesores dan clases al aire libre, ya que en las instalaciones no se puede albergar a todos los alumnos.

Buscando equilibrio

El titular de Educación afirmó que “nuestra prioridad es que se dé educación de calidad. Eso depende de varios factores. Lo ideal es no tener escuelas unidocentes ni bidocentes, sino que todas sean pluridocentes”.

Añadió que “para eso un aumento de presupuesto sería de mucha ayuda, pero también tratamos de realizar una mejor administración de los fondos que se reciben y por eso tomaremos medidas administrativas internas para lograr que la relación docente-alumno sea más equilibrada en todo el país”, dijo el ministro Solís.

El 41% de profesores tiene licenciatura y 27% maestría, mientras que el resto tiene una especialidad o un doctorado, entre otros.

La información de Educación detalla que 63% labora en educación básica, el 29% en media y 8% en nivel de prebásica.

Exigencias

Maestros de las seis organizaciones magisteriales que integran la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (Fomh) solicitan que les suban el sueldo.

Edwin Hernández, presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), dio a conocer las peticiones de los educadores.

“El sector magisterial propone aumentar el presupuesto de Educación para mejorar la infraestructura básica de los centros educativos porque está deteriorada. El financiamiento de una correcta y sana merienda escolar que llegue a todos los niños y que se aumenten los salarios, pues tenemos casi nueve años esperando”, dijo el presidente de Colpedagogosh.

Hernández añadió que “nos han puesto bonos que en cualquier momento nos pueden quitar ni influye en los colaterales, como el pago de calificación académica”.

Ruy Díaz, miembro de la junta directiva del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), afirmó que exigen un aumento con base en ley.

El directivo del Copemh asegura que “por hora clase nos pagan unos 67 lempiras y pedimos que suba al menos a L87. Por calificación académica nos dan un estimado de 30%, o sea L20, pero según el Estatuto del Docente deberían pagarnos 69%, que sería como L43 extras por cada hora clase, pues así lo dice el Estatuto del Docente”.

“O sea que ahora en total por hora clase y calificación académica se paga L87 y lo justo es que nos paguen al menos L113. Adicional a eso, ya presentamos al Congreso la petición de que nos aumenten el sueldo por hora clase y con eso subiría ”, manifestó.

Salud

El impacto presupuestario de licencias con goce de sueldo a maestros por razones de salud fue de L17.5 millones en un cuatro años, detalla en su informe la Dirección General de Talento Humano de la Secretaría de Educación.

“En el caso de los docentes, las enfermedades más comunes son las ortopédicas, ginecológicas, quirúrgicas, neurológicas, cáncer, cardiovasculares, diabetes y urológicas”, expone el documento.

El 88% de las atenciones a catedráticos fueron a mujeres y el restante 12% a hombres.

En general, los profesores de Lempira y las maestras de Olancho presentan mayores problemas de salud.

En los últimos cuatro años, 4,646 docentes se han jubilado.