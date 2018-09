Expresidente Pepe Lobo afirma que no tiene orden de extradición

Tegucigalpa, Honduras.



El apoderado legal del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, afirmó que el exmandatario no tiene orden de extradición en su contra por parte de los Estados Unidos.



El abogado Julio César Ramírez dijo que todo se debe a especulaciones que se viralizaron el pasado miércoles en las redes sociales.



Las versiones fueron hechas por el asesor presidencial, Marvin Ponce, quien aseguró que en breve un expresidente y un empresario sampedrano serían pedidos en extradición por parte de Estados Unidos.



Ramírez explicó que este jueves estuvo preparando la proposición de medios de prueba de Rosa Elena Bonilla de Lobo, para la audiencia que están citados para el próximo martes.



“He estado con su esposo, el expresidente Porfirio Lobo y obviamente ha sido tema de plática las famosas frases de un personaje que a mí en lo personal no me merece ninguna credibilidad”, subrayó sobre las declaraciones de Ponce.



“Creo que estas conductas mercenarias de alguien acostumbrado a hacer bufón y títere de salir a generar expectativas en momentos históricos en realidad no me merecen atención”, agregó.



Recordó que es la Corte Suprema de Justicia que da a conocer las solicitudes de extradición. “No creo yo que los Estados Unidos hayan buscado a este señor (Ponce) como vocero de ellos y si hubieran buscado a alguien de vocero, hubieran buscado a alguien de mejor categoría y personalidad”.



“No vamos a detenernos ni a gastar una neurona en los dichos de una persona payasesca diciendo expresiones que no merecen un valor importante”, enfatizó.



El representante confesó que Lobo sostiene: “Mi conciencia habla por sí sola y no se me puede vincular con actos reñidos con la ley”.