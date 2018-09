Cónsul a hondureños en riesgo por Florence: "Tienen que evacuar"

Redacción/ San Pedro Sula, Honduras.

El cónsul de Honduras en Washington D. C., Roberto Martínez, dijo este jueves que está pendiente de los hondureños que residen en EEUU y que están cercanos al punto de impacto del huracán Florence.

"Tienen que evacuar a pesar de que se ha debilitado. No lo tomen a la ligera. Es muy importante que evacúen. Aún es muy peligroso porque el tamaño es muy grande", dijo Martínez.

Florence se degradó a huracán categoría 2, con vientos de 175 km/h.



El diplomático hondureño dijo que se espera que mañana Florence "esté en las costas de las Carolinas. Y por esa razón, Honduras ha habilitado por medio de Atlanta y Georgia el teléfono 202-7708991942".



Martínez aclaró que "si usted tiene una emergencia de vida o muerte tiene que llamar al 911".

LEA: El peligroso huracán Florence se acerca a la costa este de Estados Unidos



"Hay 70 mil hondureños que viven en las Carolinas, 40 mil en Georgia y 50 mil en Virginia, pero obviamente no todos serán afectados. Si tienen una necesidad de documentación, nosotros entraremos ahí para brindarles asistencia. Lo importante ahora es salvaguardar su vida.



El estatus legal de una persona en estas circunstancias se vuelve algo secundario. Si tienen ese temor, no le presten atención porque en los albergues no existe ningún reporte de que importe el asunto", afirmó.



Residentes de viviendas precarias abandonan sus hogares ante inminente azote de Florence



Residentes de un parque de precarias casas prefabricadas cerca de Wilmington, Carolina del Norte, se apresuraban a empacar sus pertenencias antes de que el huracán Florence toque tierra en la costa este de Estados Unidos, sin saber si tendrán un techo cuando regresen.



Ubicado entre el río Cape Fear y el océano Atlántico, el Royal Palms Mobile Home Park podría pasar, a primera vista, por un camping de verano.

LEA: Cinco estados en emergencia por el huracán Florence



En rigor, alberga familias de bajos ingresos que viven en precarias estructuras de madera de unos pocos metros cuadrados.



"¡Viviendas accesibles cerca de la playa!", se puede leer en el sitió web del parque.



A medida que la intensidad del viento aumentaba en la tarde del miércoles anunciando la inminente llegada de Florence, voluntarios de una iglesia hispana golpeaban en cada puerta urgiendo a los residentes a refugiarse en otra parte.



Oscar Pérez, residente del lugar, dijo que había decidido irse.