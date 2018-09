Exdirector de Oabi "coordinó" entrega de camión con cocaína a Cachiro

Tegucigalpa, Honduras

En 10 años al servicio de Los Cachiros, el exoficial de la Policía Nacional Carlos Valladares cumplió diversas tareas que iban desde vigilancia de las cargas de droga, tareas de sicariato, recuperación de cargamentos de droga, reclutamiento de policías, ubicación de blancos y limpieza de expedientes de las investigaciones que involucraban a Devis Leonel Rivera Maradiaga, el segundo al mando de la estructura criminal.

100 kilos de cocaína recuperó para Los Cachiros, a cambio, Valladares recibió un pago de $80,000.

Las acciones de Valladares lo llevaron hasta la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) en San Pedro Sula. El expolicía tenía la misión de recuperar a toda costa un camión que fue incautado a Los Cachiros, con 100 kilos de cocaína, explica en la carta que envió el fiscal Emil Bove a la jueza Lorna Schofield, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde el hondureño enfrenta juicio.

A solicitud de Leonel Rivera, el acusado y otros miembros de las fuerzas de seguridad hondureñas sacaron un camión incautado de un local para recuperar aproximadamente 100 kilogramos de cocaína que estaban en custodia de la Oabi.

Director participó

A cambio, cada uno de los que participaron en la misión recibió aproximadamente $80,000, dice el documento. Pero el informe asegura que hubo una llamada en la que el exoficial de la Policía informaba a Rivera que el camión había sido asegurado en locales de la Oabi.

“El acusado coordinó con un exdirector regional de la Oabi en San Pedro Sula para acceder al vehículo”, indica la Fiscalía.

El 24 de abril de 2018, Carlos Alberto Valladares compareció ante el juez Stewart D. Aaron y se declaró culpable de conformidad con un acuerdo de culpabilidad que pactó en los cargos uno y tres de la acusación que se formuló en su contra.

Dos millones de dólares del clan Cachiros recuperó Valladares, fueron incautados por la Policía.

“Desde 2005 hasta junio de 2014 acordé con otras personas poseer y distribuir 500 gramos y más de cocaína sabiendo que sería importada a los Estados Unidos. Yo portaba armas de fuego y estuve de acuerdo en hacerlo”.

La Fiscalía sostiene que Valladares usó su posición en la Policía para ayudar a Los Cachiros. “Abusó de su posición de privilegio, aceptó cerrar una investigación que identificó a Rivera como el perpetrador de un homicidio. El acusado acordó ayudar a Leonel Rivera en lugar de hacer lo que se había comprometido a hacer: investigar y arrestar a individuos violentos en su país”, dice la carta del fiscal.

El documento fue firmado por la Fiscalía, defensores y el acusado Carlos Alberto Valladares. En él el juez estipula que el rango de multa aplicable por los delitos cometidos rondaría entre 20,000 a cinco millones de dólares, situación que aceptó el exoficial y firmó el 24 de abril. Espera sentencia el 18 de septiembre

Historial de carlos valladares

1. Carlos Valladares comenzó a trabajar para la Policía Nacional de Honduras en 1995.



2. Mientras estuvo asignado a El Progreso, Yoro, recibió un premio de la Embajada de los Estados Unidos por su trabajo contra maras. En 2005 y 2009, el acusado recibió reconocimiento de la Policía Nacional por su trabajo como destacado oficial.



3. Valladares fue despedido de la Policía porque no pasó un examen de polígrafo en junio de 2013. Se puso nervioso cuando respondió preguntas relacionadas con su participación con el crimen organizado, sobornos y tener una conducta ilegal con drogas.



4. El acusado conoció a Leonel Rivera aproximadamente en 2004 cuando era jefe de la división de homicidios en San Pedro Sula. Aceptó un soborno del primo de Leonel Rivera a cambio de que no ejecutara una orden de arresto contra Leonel Rivera por participar en un tiroteo contra Jorge Echeverría y Margarita Lobo. Valladares, posteriormente, se reunió con la novia de Echeverría para convencerla de no presentar cargos contra Devis Leonel Rivera.



5. Cada vez que el acusado brindaba asistencia a Devis Leonel Rivera le pagaban entre 20,000 y 30,000 lempiras. Por ejemplo, el acusado brindó al Cachiro asesoramiento legal y recuperó una pistola de uno de los amigos de Rivera que había sido confiscada por la Policía.



6. Entre 2010 y 2011, el acusado ayudó a Devis Leonel Rivera a recuperar dos millones de dólares producto de las drogas, dinero que había sido confiscado por la Policía. El demandado entregó las ganancias a dos socios de Los Cachiros.



7. En 2012, el acusado acompañó a Leonel Rivera y Fabio Porfirio Lobo mientras esperaban que un avión cargado de cocaína llegara a una pista de aterrizaje clandestina en Cortés.