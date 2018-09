Recapturan a sospechoso de asesinar a niño de 6 años en Choloma

San Pedro Sula, Honduras.



Agentes de la Policía Nacional de Honduras recapturaron este martes a Jhony Elí Santos Gutiérrez (de 22 años), por suponerlo responsable de haber asesinado al pequeños Denis Javier Mejía Montes (de 6 años).



La Dirección Policial de Investigaciones habría encontrado nuevos indicios que apuntan a que Santos Gutiérrez, padrastro de la víctima, cometió el hecho, por lo que se giró una nueva orden de captura.

Además de Santos Gutiérrez, también fue capturado José Geovani Palma, actual pareja de la madre del pequeño ultimado. Ambos fueron capturados en una vivienda abandonada.

Los sujetos fueron llevados por los policías a la posta del sector López Arellano, en el municipio de Choloma, en donde estarán hasta ser llevado a la Fiscalía.

Los sujetos están detenidos en la posta de la López Arellano.

Según el relato de la madre del niño asesinado, Jhony Elí es el principal sospechoso de cometer el crimen en venganza contra ella. "Venganza me dijo a mí, que me había dado donde más me dolía; mi hijo", reveló la mamá a las autoridades que investigan el caso.



Por falta de pruebas, Santos Gutiérrez fue dejado en libertad el lunes, pero este martes fue recapturado nuevamente. El caso da un nuevo giro al ser detenido el padrastro del niño, encontrado con el pricipal sospechoso.



El pequeño Danis Javier Mejía Montes fue encontrado muerto la tarde del pasado domingo en la colonia 7 de Septiembre, en el sector López Arellano de Choloma, zona norte de Honduras.