Mario Kempes sobre Honduras: "Se tendría que tener a alguien preparado"

San Pedro Sula, Honduras.

Mario Alberto Kempes, excampeón del mundo con Argentina en el Mundial de 1978, dialogó este martes en horas de la mañana en Exclusiva con Diario LA PRENSA con motivo de la visita del staff del programa “Fuera de Juego” de Espn.

El exfutbolista y hoy panelista, habló sobre el presente de la Selección de Honduras y Argentina, además se refirió sobre las críticas que se le hace en su país a Messi en el momento que se pone la camiseta de la Albiceleste e inclusive sobre Cristiano Ronaldo y su nueva aventura en Italia en donde fue fichado por la Juventus a cambio de 112 millones de euros.

Visita a Honduras

Es la primera vez que vengo por acá, no hemos recorrido mucho Honduras pero esperamos hacerlo. La gentileza de la gente es muy buena. Estamos recorriendo Centroamérica en donde nos ven más ahora, vamos a estar en contacto con la gente para que nos conozcan personalmente.

Su punto de vista sobre el presente de la Selección de Honduras

Siempre me he tirado más al fútbol europeo, lastimosamente en Centroamérica no le he dado la importancia que debe de tener. Pero lo del Mundial del 82 y el resto de mundiales, ahorita pasan por las vacas flacas, es extraño, ya se tendría que tener a alguien preparado para realizar partidos.

Hay que ir probando gente y esto tiene que seguir, si no hay nadie que ponga el hombro se cae y se pierde todo, si no tienen nada es una pérdida importante.

Selección de Argentina

Tenemos gente capacitada con Argentina, no todo lo que brilla es oro y no todo está en Europa. Los pasos que da en estos momentos la AFA es bueno, se tiene un interino y es un paso importante. Las prisas nunca han estado bueno y creo que al fin se ha sentado cabeza.

Teniendo tanto jugador y un técnico que sea capaz con pocas palabras, las cosas van a marchar bien, Argentina tiene para volver a ser protagonista en clasificación y el próximo Mundial, solamente hay que tener tranquilidad.

Las críticas a Lionel Messi

Toda su vida la hizo en España y eso es muy complicado. Pero depende de quién lo diga, yo creo que va a jugar con la Selcción y siempre lo lo da todo, me parece bien que descanse en estos momentos.

Cristiano Ronaldo

Su gol llegará y ahorita la comienza la temporada que le gusta como es la Champions League, no pasa nada y no hay sequía.

Su Top histórico de futbolistas

Para mí siempre aunque no lo pude ver mucho ídolo es Pelé, Johan Cruyff, Diego y Messi hoy en día.