"Me dijo que me había dado donde más me dolía", madre de niño asesinado en Choloma

San Pedro Sula, Honduras.

La sed de venganza pudo haber llevado a Johny Santos (22) a quitarle la vida al pequeño Denis Javier Mejía (6) el pasado fin de semana en la colonia 7 de Septiembre de Choloma, zona norte de Honduras.

"Venganza me dijo a mí, que me había dado donde más me dolía; mi hijo", reveló Juana Montes, madre del pequeño a las autoridades que investigan el caso.

Añadió que ella lo había denunciado por robo hace algún tiempo y que por ello estuvo preso tres años. Al salir del penal, Santos regresó con montes quien se había separado de su marido y vivía junto al pequeño Denis.

Por su parte, Santos niega la versión de Montes y sostiene que todo "son inventos" de la hermana de ella para que lo metan preso.

El cuerpo del niño fue encontrado el pasado domingo abandonado en un matorral de la zona donde vivía con signos de haber sido estrangulado.

El padre del menor indicó que, al darse cuenta de que su exmujer, Juana Montes, regresó con Santos después de que salió de la cárcel, le pidió que le diera al niño "si iba a estar con ese muchacho porque sabía que (Santos) no era buena persona".