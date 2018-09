Thalía revela la verdad detrás de su actitud en video viral

México



En una reciente entrevista Thalía aclaró los rumores de si estaba bocharra cuando grabó el live saludando a sus seguidores y que luego se convirtió en el video viral del año.



Según el sitio shangay.com las únicas preguntas que podían hacerse durante la entrevista, que al inicio sería de 15 minutos y que después fue de solo cinco munitos, eran sobre Thalía Challenge, de su single con Natti Natasha y de Me oyen.



A lo que el periodista escribió en su nota: 'Desde los tiempos en que entrevisté a estrellas como Janet Jackson no había recibido advertencias tan severas antes de un phoner. Aquí ya estaba la maquinaria promocional a pleno rendimiento.Pero bueno, al grano, ¿no? Que solo había cinco minutos y ni uno que perder. “Thalía, encantado de que me escuches”, le dijo'.

Al cuestarionarle si estaba borracha cuando hizo el video en vivo la actriz contestó: “Estoy high y borracha con la felicidad de la vida. No tomo alcohol ni fumo desde hace años. A raíz de batallar contra la enfermedad de Lyme mi vida cambió radicalmente. Desde entonces aposté por la comida orgánica, mucho ejercicio, por ser superpositiva… y de ahí ese high”.



Y sobre la versión musical que circuló sobre su popular video dijo: “Es como ponerte una pila Duracell, la escuchas y te da energía al momento. ¡Me encanta! He escuchado muchas versiones distintas: urbana, salsa, regional mexicana, dance, house… Esta es la que más me gustó, es muy padre; es para niños y para adultos, la veo sonando en bodas… Así que contacté directamente a Chuy por Twitter y pacté con él que la iba a hacer oficial”.