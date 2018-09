Acusan a padrastro de estrangular a menor de seis años en Choloma

Choloma, Honduras

“Sabés qué, no busqués más a tu hijo que ya no lo vas a volver a ver, me tuviste tres años preso y te dije que me la ibas a pagar, ojo por ojo y diente por diente, ahora vas a saber lo que es dolor”.

Esas fueron las palabras de terror que asegura la mamá de Denis Javier Mejía Montes (de seis años) le dijo su pareja.

Al menor lo hallaron ayer con señales de estrangulamiento y en estado de descomposición en un cerro, a dos cuadras de su casa en la colonia 7 de Septiembre, de la López Arellano.

De acuerdo con la madre de la víctima, quien cometió el horrendo crimen es su pareja sentimental, identificada como Jhony Elí Santos Gutiérrez (de 22 años), quien ayer fue llevado a la posta, adonde la Dirección Policial de Investigaciones lo interrogó.

Anoche se esperaba que fuera presentado a las autoridades correspondientes.

El niño vivía con su madre y padrastro, quien se supone es la persona que lo asesinó.

Hechos

La madre contó que la última vez que vio al niño fue hace dos días cuando estuvo departiendo en una celebración en la casa de un vecino.

“Después que estuvo conmigo, el niño se fue para la casa. Al rato llegué y no lo encontré, por lo que me dispuse a buscarlo con vecinos y fue hasta ahora que lo encontramos ya en estado de descomposición”, lamentó la madre del menor. La señora reveló que dos días antes de que el niño desapareciera había corrido de la casa a su pareja por problemas entre ellos. Hace tres años, Santos Gutiérrez estuvo preso porque ella lo acusó de robarle el sistema eléctrico y una puerta de la casa. Dijo que él salió de prisión, regresó y la amenazó si no lo recibía.

Kelsin Arteaga, comisario de la Policía de Choloma, informó que ya capturaron al supuesto asesino del menor. “Solo estamos esperando recabar los datos suficientes y testimonios de algunos testigos para utilizarlos como medio de prueba para presentarlo al Ministerio Público”, añadió el comisario.

La comunidad está conmocionada por la muerte del menor, a quien buscaron durante dos días y que hallaron porque las aves de rapiña sobrevolaban el cuerpecito.