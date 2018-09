Sampedranos tienen temor de ser asaltados por “limpiavidrios”

San Pedro Sula, Honduras.



Cada vez que “María” transita por la avenida Circunvalación de San Pedro Sula y espera a que el semáforo de la 10 calle del barrio Río de Piedras cambie de la luz roja a la verde se pone nerviosa porque les tiene miedo a las personas que limpian los vidrios de los automóviles a cambio de dinero.



“Si uno no les da dinero se enojan, se ponen agresivos y le golpean el carro”, dice la mujer.



“En este semáforo se ponen unos hombres que mandan a unas cipotas que están embarazadas y al otro lado están unos muchachos. Tras que el semáforo se pone en rojo salen y le echan el chorro de jabón y aunque uno ponga los parabrisas y les diga que no, se enojan y quedan viendo para adentro del carro”, relata la sampedrana, quien viaja en un turismo junto a su hijo de seis años.



La mujer cuenta que por seguridad polarizó los vidrios de su carro. “Siempre viajo con mi hijo y con los seguros de las puertas por tanta inseguridad, pero aún así me da miedo esa gente porque golpean los carros y cuando ven que es una mujer la que anda manejando, lo quieren intimidar”, expresa.



En cada semáforo de San Pedro Sula hay grupos de personas que se dedican a limpiar vidrios de los autos y a pedir.

Los conductores tienen temor debido que si no dejan que les limpien, les quiebran los parabrisas, golpean los carros y hasta los agreden físicamente.

Percance



La noche del miércoles una familia que viajaba por la avenida Circunvalación fue atacada y despojada de sus pertenencias por tres hombres dedicados a limpiar vidrios.



Los sujetos se enojaron debido a que el conductor del vehículo, quien es mecánico y era acompañado por su esposa y sus dos hijas, se negó a que limpiaran el vidrio frontal de su automóvil, debido a que minutos antes ya había sido limpiado en una gasolinera en donde paró a cargar combustible.



El afectado está en calidad de testigo protegido, ya que los hombres fueron arrestados por la Policía y presentados ante el Ministerio Público.



El afectado relató que mientras esperaba la luz verde en uno de los semáforos instalados en el Monumento a la Madre fue golpeado al igual que su compañera de hogar. “El problema fue porque no le quise dar dos pesos, porque no dejé que me limpiara el vidrio delantero del carro. Pasó la mano por el vidrio y me dijo este es tu vidrio limpio m... y me pegó en la cara y con el limpiavidrios me golpeó la cabeza”.

Familias enteras viven de limpiar vidrios de automóviles.

Debido al golpe comenzó a sangrar y llegaron los otros individuos.



La esposa del mecánico también fue golpeada, ya que la sacaron del carro y le robaron el celular.



Los sujetos destruyeron el carro con piedras y la familia afectada buscó refugio en una gasolinera.



Los hombres fueron arrestados por agentes de la Policía Nacional que acudieron luego de ser llamados por los demás conductores que observaron el indignante hecho, que ha causado conmoción.



Al Pozo



Los detenidos fueron identificados como Juan Alejando Arita Cruz (de 22 años), Franklin Bladimir Hernández Martínez (de 24) y Carlos Alberto Arita Cruz (de 26), los tres fueron enviados a la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, mejor conocida como El Pozo, luego de celebrada la audiencia de declaración de imputado.



El Ministerio Público presentó acusación por los delitos de robo agravado y daños en perjuicio de testigo protegido.



La audiencia se desarrolló la noche del jueves en el Juzgado de Letras de lo Penal en donde el juez de turno les dictó detención judicial.



La audiencia inicial se celebrará el Palacio Judicial el martes de la próxima semana a las 9:00 am.



La medida de detención judicial se les dictó debido a que el juez que conoció la causa no les encontró arraigo.



Denuncias



Jorge Rodríguez Montoya, portavoz de la Policía Nacional en la zona norte, dijo que han tenido bastantes denuncias contra estas personas que limpian los vidrios de los carros y agreden a los ciudadanos.



Dijo que estas denuncias no son formales, pero sí los ciudadanos las hacen de manera verbal cuando ven una patrulla.



“Cuando se llega a los semáforos se les recomienda no bajar los vidrios y evitar que les limpien los vidrios. En algunos lugares se encuentran adultos y en otros hay menores de edad y causa preocupación porque ya esta situación violenta que se torna con respecto a que un joven no haya recibido dinero y tome piedras para agredir a los ciudadanos es preocupante”, dijo.



El subcomisionado de policía dijo que los patrullajes en el primer anillo de circunvalación son permanentes para evitar que se den este tipo de acciones y que los sampedranos sean agredidos por estas personas.



Josué Mejía, director del Centro de Emergencias y Coordinaciones del 911 en la zona noroccidental, dijo que es importante llamar al número de emergencias cuando observen que está ocurriendo un hecho como la agresión de la familia en el semáforo.



Mejía agregó que en cada intersección hay dispositivos de seguridad que vigilan el accionar y el tránsito de las personas.



“Al sentirse que están en riesgo o peligro no duden en marcar el 911 la única línea de emergencia para coordinar la asistencia oportuna con las autoridades correspondientes”, expresó.