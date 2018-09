Las insólitas iniciativas de ley que han propuesto diputados hondureños

Tegucigalpa, Honduras.



Por increíble, descabellado o insólito que parezca, muchas veces se han escuchado, en el Congreso Nacional de Honduras, propuestas de ley que poco interés causan a la sociedad hondureña.



La última moción de este tipo fue presentada anoche por la diputada María Luisa Borjas, quien sugiere un cambio de colores en la Bandera Nacional de Honduras.



LEA: Estos son los cambios que sugiere en la Bandera Nacional



El cambio de la letra del Himno Nacional, compuesto por el músico Carlos Hartling y escrito por Augusto C. Coello, fue también (en la pasada legislatura) una propuesta de ley.



Cabe mencionar que no todas las mociones pasan a debate o son aprobadas. Estos son otras insólitas propuestas de ley mocionadas:



1. Asignación presupuestaria de 4 millones de lempiras a favor de la Municipalidad de Yoro, para la construcción de monumento conmemorativo del fenómeno anual de lluvia de peces, presentada por el diputado Milton Puerto (PN).



2. Acuerdo de homologación de la licencia de conducir con España, mocionada por la diputada Dunia Ortiz (Alianza Patriótica). Fue aprobada.



3. Que se declare el último sábado de octubre de cada año como "Día de la cruzada niños a una sola voz", proyecto del diputado Tomás Zambrano (PN)



4. Elevar el Festival del Aguacate a Festival Nacional del Aguacate mismo que se celebra en el municipio de Yorito, departamento de Yoro, proyecto presentado por Marco Gámez (PN).



5. Reformar el artículo 52 del decreto No.62-2004 de la ley del Registro Nacional de las Personas, se debe registrar a los recién nacidos sin un orden específico de sus apellidos. También al estar adultos las personas podrían decidir el orden que quieren de sus apellidos. Proyecto presentado por la parlamentaria Sara Medina (PN).



6. Proyecto de ley encaminado a exigir el examen de mamografía a las mujeres mayores de 40 años al momento de solicitar empleo, presentado por el diputado Edgardo Martínez (PN). El parlamentario argumentó su propuesta de ley como una medida para prevenir esta el cáncer de mama entre la población femenina.



7. Cambio de la letra del Himno Nacional (en la pasada legislatura). Fue propuesta por la exdiputada del PAC Marlene Alvarenga, diciendo que no estaba de acuerdo con que se hable de muerte en el canto a la Patria, específicamente en la parte que dice: “...serán muchos Honduras tus muertos, pero todos caerán con honor”.



8. Moción para prohibir la importación de vehículos pesados que presenten golpes en motor, catalogados chatarra y que para movilización, traslado o conducción requieran uso de remolque, grúa o camión de carga o plataforma abierta, proyecto presentado por Enrique Yllescas del partido Alianza Patriótica.



9. Con la finalidad de promover el turismo, que los feriados que sean entre semana ya sean martes o jueves se pueda otorgar asueto ya sea lunes o viernes a cuenta de sus vacaciones eso con el aras de hacer un feriado largo, fue un proyecto presentado por César Handal (PN).