JOH: "En Honduras no vamos a retroceder en la lucha contra la corrupción"

"Guatemala es un país soberano y reitero que en Honduras la lucha contra la corrupción no se detiene, caiga quien caiga", dijo el presidente Juan Orlando Hernández sobre la decisión del Gobierno guatemalteco de no renovar el convenio de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).



Hernández, en conferencia de prensa en Casa Presidencial, expresó que “con respecto a qué opino sobre la realidad de la decisión del presidente Jimmy Morales, que está viviendo el espacio soberano Guatemala, tomando sus propias decisiones. Yo no quiero calificar de ninguna forma las actuaciones de él, pues son decisiones que le corresponden como presidente” y, además, “digo que Guatemala es un país soberano”.



“Yo no tengo por qué opinar, más que invitar a una buena relación de mutuo beneficio entre Guatemala y Honduras”, apuntó.



Hernández agregó que “lo que sí estoy obligado a hacer es a dar mis ideas de cómo veo yo a mi país en función de mi responsabilidad como servidor público desde la Presidencia de la República y en función de que Honduras también es un país soberano”.



Avances contra la corrupción en Honduras



En ese sentido, subrayó que “desde que asumimos el poder en el período anterior (del 27 de enero de 2014 al 27 de enero de 2018), yo dije algo y lo sostengo: Vamos a ir de frente contra la corrupción a todos los niveles, caiga quien caiga”.



“Lo dije en aquel momento y lo he sostenido a la fecha y lo voy a seguir sosteniendo: en Honduras no vamos a retroceder en la lucha contra la corrupción, y también dije que le decía a mis amigos, correligionarios y parientes y conocidos, que nunca vinieran a proponernos cosas al margen de la ley”, reforzó el jefe de Estado.



Además, subrayó que “hemos demostrado que hemos librado una lucha contra la corrupción sin cuartel”.



“No olviden que fuimos nosotros quienes propusimos analizar cuál era el mejor esquema y decidimos buscar a la Organización de Estados Americanos (OEA), para pedirles que nos acompañaran con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH)”, añadió.



Asimismo, aseveró que “cuando hablamos de la MACCIH en las negociaciones, y después en el proceso de firma, dije también claramente en la OEA de manera pública, y antes de manera privada, que nosotros necesitamos una misión que acompañe y nos ayude a mejorar las capacidades de los hondureños y fortalezca a las instituciones”.



Señaló que “los extranjeros al final se van, pero lo que nosotros necesitamos es que los hondureños hagamos las cosas por nuestra propia cuenta y eso solo se logra formando, capacitando y acompañando al hondureño, pero nunca sustituyendo a las instituciones hondureñas”.



Hernández puntualizó que eso también lo ha dicho en la lucha contra el narcotráfico, que cuando se empezó a hacer “lo empezamos solos, solitos los hondureños, y siempre dije después que necesitaríamos del apoyo de otras naciones, porque al final creyeron y se dieron cuenta que estamos de frente y luchando en serio contra ese flagelo”.



Adicionó que cuando la gente ve el narcotráfico lo traduce en corrupción e impunidad en la mayor de sus expresiones. “Nos hemos ganado el respeto a pulso de nuestros socios”, acotó.



Convenio Ufecic



El titular del Ejecutivo recordó que cuando firmó el convenio con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para crear la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), dijo que “cualquier misión que viniera al país venía para ayudarnos a mejorar y tener un acompañamiento activo, pero que los hondureños teníamos que luchar por nuestra propia cuenta; eso es lo que yo puedo decir de Honduras”.



"Agradecemos a los países que apoyan a la MACCIH, al igual a los que respaldan la estrategia que hemos montado por la transparencia. Hay muchos cooperantes. Agradecemos a los países que nos apoyan contra la violencia. Tenemos miles de socios entre países y cooperantes, pero siempre ellos nos han respetado, que somos nosotros los hondureños los que tenemos que hacer las cosas”, indicó.



“Esa ha sido mi posición siempre desde que inicié mi Gobierno y cuando estaba en el Congreso Nacional igual”, recalcó.



“La lucha contra la corrupción en Honduras no se va a detener y seguimos en todos los niveles y en todos los frentes, caiga quien caiga”, remarcó.