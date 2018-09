Belinda se prepara para dar vida a Mariah Carey en serie de Luis Miguel

Ciudad de México, México

La cantante y actriz Belinda ha causado furor en las redes sociales con el rumor de que interpretará a Mariah Carey en la segunda temporada de Luis Miguel: la serie.

Todo surgió cuando la artista española (pero radicada en México) compartió un video en su cuenta oficial de Twitter, en el que canta We Belong Together, uno de los éxitos de Carey, quien fue una de las famosas novias del “Sol” de México en la década de los 90.

Tendencia Este es el video que desató la “locura” en Internet. “Ensayando esta canción de Mariah Carey (“We Belong Together”) que me encanta!! Qué opinan?”, escribió Belinda en la descripción del video que se volvió tendencia y que podría ser la confirmación de su nuevo personaje en la serie de Luis Miguel.

A raíz de esta publicación, los internautas se volvieron “locos” con las hipótesis de que Belinda se está preparando para dar vida a la diva de la música en la segunda entrega de la exitosa serie basada en la vida de Luis Miguel.

Cabe destacar que hace aproximadamente un mes, Carla González, la productora ejecutiva de Luis Miguel, la serie, negó las versiones que aseguraban la segunda temporada de la ficción sobre la vida del cantante.

“Hay productores por ahí y hay notas que han salido sobre una segunda temporada que no está bien fundamentadas”, dijo la mexicana sobre la serie de Telemundo y Netflix que finalizó el pasado 15 de julio.

Hasta los momentos, Belinda no ha querido confirmar ni desmentir nada, lo que aumenta más la polémica en cuanto a su supuesta participación en la serie.

El romance de Mariah Carey y Luis Miguel causó furor en los 90. La cantante estaba tan enamorada del “Sol” que le hizo una dedicatoria en su disco “Rainbow”: “Luis: Gracias a Dios que te encontré”.

“¡Ya me ilusioné! Ojalá sean verdad los rumores de que participarás en la serie de Luis Miguel”, “No me agrada mucho esa serie pero si decides participar tendrás toda mi atención mi muñeca hermosa” y “muy buena canción mi Belinda. Tienes una voz hermosa y divina” son algunos de los comentarios que ha recibido Belinda en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, hay quienes aseguran que la rubia no es la indicada para dar vida a Carey, ya que no tienen mucho parecido físicamente.

Tórrido romance. Luis Miguel y Mariah Carey protagonizaron una de las relaciones más famosas de los años 90.

Los cantantes estuvieron juntos desde 1998 hasta 2000. Aunque parecían muy felices juntos, fueron las supuestas infidelidades del “Sol” las que provocaron la ruptura.

La separación acaparó varios titulares en las revistas del corazón, ya que la artista proclamaba su amor por Luismi a los cuatro vientos.

“Yo estoy muy feliz con la relación en la que estoy ahora porque él es un cantante y una superestrella latina.

Se llama Luis Miguel y él está tan seguro de sí mismo que si bien todos le hablan de hacer un disco en inglés, él no lo hace porque no lo necesita. No sigue modas y entiende la locura de mi vida porque no hay muchos a los que les puedes decir por teléfono ‘Ok, te dejo que tengo que cantar para 50 mil personas’ y realmente te entiendan”, dijo Mariah Carey en una entrevista en 1999.