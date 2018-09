Rachael Bland, una presentadora de la BBC se despide diciendo que le quedan pocos días de vida

Reino Unido.

La presentadora de la BBC Rachel Bland (40) dejó a su público consternado al anunciar que solo le quedan días de vida debido al cáncer de mama que padece desde hace dos años.

Bland, quien ha estado en la BBC por más de 15 años, es también conocida por su podcast "You Me and The Big C", un programa radial donde ella junto a Deborah James y Lauren Mahon, hablaban sobre la terrible enfermedad.

A través de Twitter, Bland se despidió escribiendo: "En palabras del legendario Frank S (Sinatra), me temo que ha llegado el momento mis amigos. Y de repente. Me dijeron que solo tengo días. Es muy surrealista." dijo la madre de 40 años.

"Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido. Debs (Deborah ) y lozz (Lauren ) continuarán con el podcast #youmebigc. Au revoir mis amigos ".

Bland fue diagnosticada con cáncer de mama primario triple negativo en noviembre de 2016 y ha estado documentando el proceso para tratar la enfermedad en el podcast "You Me and The Big C".

El mes pasado la periodista contó cómo el cáncer se ha diseminado por múltiples ganglios linfáticos en la parte superior del cuerpo, en la piel y el hígado.

También lee: Murió actor de "LazyTown", Stefán Karl Stefánsson

La periodista ha estado casada durante cinco años con su esposo Steve, con quien tuvo a su único hijo Freddie, de dos años.

La británica se encuentra haciendo los arreglos para poder dejar sus memorias y otros presentes a su hijo y de alguna forma permaneces en la vida del pequeño cuando muera.

"Lo principal es que, aunque es muy joven, quiero que me recuerde de alguna manera. Espero que el libro y estos regalos y notas dejen una huella de mi amor por el resto de su vida. Entonces él podrá estar seguro de cuánto lo amo" escribió Blend en un su blog.