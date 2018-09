¿Brad Pitt y Jennifer Aniston en escapada romántica con Shiloh?

Estados Unidos.

Brad Pitt habría pasado un tiempo con Jennifer Aniston y su hija, Shiloh, en Italia gracias al amparo de su amigo en común George Clooney.

Según reportes del tabloide New Idea, el supuesto encuentro se da mientras Brad lidia con su separación con Angelina Jolie, con quien enfrenta una dura batalla legal por la custodia de sus seis hijos – Maddox, 17, Pax, 14, Zahara, 13, Shiloh, 12 y los mellizos Vivienne y Knox, 10 - mientras que Aniston también sobrelleva el proceso de divorcio de su ex Justin Theroux.

Según fuentes, el amigo de Brad, George Clooney, les prestó su mansión en el Lago Como (Italia), justo cuando Jennifer filmaba su próxima comedia de Netflix "Murder Mystery" en Milán.

"Brad y Jen están desesperados por salvar a Shiloh de cualquier estrés adicional [del divorcio de Pitt y Angelina Jolie] y ver un descanso europeo como la oportunidad perfecta para escapar" dijo una fuente al citado medio.

También lee: Lily Allen confiesa que se acostó con prostitutas mientras estaba casada

Sin embargo no hay fotografías que confirmen que las estrellas estuvieron juntas, más que las usadas en la portada de la revista, que fácilmente podrían ser un fotomontaje.

Por otro lado el medio Gossip Cop argumentó que la noticia dada por New Idea es totalmente falsa.

Mientras el supuesto encuentro se daba tanto Brad Pitt como Jennifer Aniston se encontraban trabajando en sus proyectos; la película de Quentin Tatantino "Once Upon A Time In Hollywood" que Pitt filma en Los Ángeles y la cinta de Netflix "Murder Mystery" que Aniston graba en Italia.

Al mismo tiempo Shiloh fue vista junto a su madre, Angelina Jolie, y el resto de sus hermanos.

Curiosamente, la revista New Idea informó la semana pasada que Pitt y Aniston iban de luna de miel a Italia. Entonces, ¿Shiloh también está en luna de miel con ellos?.

Además el mismo tabloide New Idea afirmó en mayo que Aniston estaba embarazada del bebé de Pitt, algo resulto ser mentira.

En conclusión, la historia de la escapada romántica ente Pitt y Aniston junto a Shiloh es a todas luces una historia inventada.