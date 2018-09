Facebook e Instagram reportan caída a nivel mundial

Redacción

Facebook, la red social más usada del mundo reportó una caída este lunes en diversas partes alrededor del mundo.

Los usuarios comenzaron a reportar el incidente en (otras) redes sociales y, de acuerdo con reportes de prensa, el problema afecta también a Instagram, red afiliada a la compañía de Mark Zuckerberg.

Otros reportes ubican los mayores niveles de afectación en Estados Unidos y el centro de Europa.

Portales como Down Detector y Outage Report informaron sobre el incremento de incidentes por parte de los usuarios. En algunos casos el sitio no podía ser actualizado, en otros, no se podía acceder a él.

De momento no hay una comunicación oficial de la compañía explicando las causas del problema.