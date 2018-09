Messi causa revuelo al hablar sobre la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid

Barcelona, España.

Lionel Messi, máxima figura del FC Barcelona, ha causado revuelo en las últimas horas al conceder una entrevista en Tot Costa, de Catalunya Radio en donde se refirió a varios temas de actualidad, entre ellos la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid a la Juventus de Italia.

El crack argentino admitió su sorpresa no solo por la marcha del portugués, sino también por su destino y no dudo en señalar que ahora la Juve se convierte en fuerte candidato para ganar la Uefa Champions League.

Por otra parte, al ariete sudamericano se le consultó si planea en su momento seguir los pasos de CR7 e irse del Barcelona y no amagó al indicar que lo tiene todo en el cuadro culé.

LO QUE DIJO LIONEL MESSI SOBRE VARIOS TEMA DE ACTUALIDAD.

Real Madrid: "Si el Madrid es uno de los mejores del mundo con jugadores y una plantilla muy buena, es evidente que la ausencia de Cristiano Ronaldo los hace menos bueno y hace a la Juve un claro favorito a ganar la Champions".

SALIDA DE CRISTIANO RONALDO: "Me sorprendió. No lo imaginaba fuera del Madrid ni tampoco que se fuera a la Juventus. Había tantos equipos que lo querían… Me sorprendió, pero fue a un equipo muy bueno".

¿Dejaría al Barcelona? "Aquí lo tengo todo. Desde los 13 años estoy en Barcelona, en el mejor equipo del mundo, en una de las mejores ciudad del mundo, mis hijos nacidos en Catalunya y no tengo necesidad de irme a ningún lado".

Objetivo Champions: "Ya toca. Venimos de tres años seguidos de quedar fuera de Champions y más dolió la pasada temporada por el resultado que llevábamos en Roma. Tenemos un plantel espectacular y podemos pelear por ello".

Fichajes del Barcelona: Arthur no lo conocía mucho y salvando las similitudes, se parece mucho a Xavi. Es muy seguro y confiable. Tiene el estilo de La Masía. Jugando en corto, sin perder la pelota y agarró pronto y bien la dinámica del equipo".

Lo que hará tras su retiro: "A veces lo hablamos en casa o con los compañeros de qué haremos. No lo sé qué haré ni donde voy a terminar. Pienso en los años que puedo seguir jugando. Cuando llegue el momento decidiré".