Júnior Lacayo hace más líder al Olimpia y tumba al Real España

Tegucigalpa, Honduras.

Olimpia se afianzó en el liderato del Torneo Apertura 2018 tras vencer por 2-1 a un Real España con propuesta valiente, pero que careció de pegada en ataque, en el clásido de la séptima jornada en el estadio Nacional.

El León no termina de jugar bien, pero mientras eso pasa, los blancos se adueñan de la cima a cada jornada. Los blancos se encontraron con una agresiva de la Máquina. Desde el arranque metieron en aprietos al conjunto local, que no comenzó bien. Los visitantes no se arrugaron.

PROPUSIERON A SU FORMA

Real España tenía el control de la pelota, pero sin tener opciones claras. Sin embargo, al minuto 22, el capitán aurinegro Alfredo Mejía lanzó un pase perfecto al área y ahí, Darixon Vuelto, en regreso a la Máquina, estiró su pie izquierdo para poner en ventaja a su equipo 1-0.

El León, aturdido en los primeros 20 minutos de juego, tuvo la suerte de encontrar el gol casi de inmediato. Al 24, Marcelo Canales ejecutó un tiro de esquina al segundo palo defendido por Roberto López, en ese lugar Jerry Bengtson saltó más altos que la defensa catedrática y martilló con fuerza la pelota para colocar el 1-1.

Al minuto 27, Vuelto se metió nuevamente por la izquierda, pero disparó desviado. Los blancos cerraron bien el primer tiempo. Faltaban cuatro minutos para el descanso cuando el Olimpia contó con una ocasión inmejorable. Deybi Flores se conectó con Bengtson, que bajó con la cabeza el balón a Marcelo Canales y este, solo y frente a la portería visitante, remató a un lado.

EL COMPLEMENTO

Del camerino los equipos regresaron aún más cautos, pero Real España siguió siendo mejor. La idea aurinegra estaba mucha clara.

Al 53, Vuelto el mejor jugador dentro de la cancha, eludió a Kevin Álvarez y rezagó a la entrada del área, donde Alfredo Mejía apretó el gatillo, pero remate se fue al cielo.

Siete minutos después, los aurinegros reclamaron con furia a Erick Andino. Es que el incómodo Darixon Vuelto le robó el balón a Dabirson Castillo y este derribó al aurinegro en afán de recuperar el balón, pero Vuelto se levantó y se encaminó a portería y ahí vino el pito de Andino. Favoreció al infractor con ese señalamiento.

El fútbol a veces castiga de forma injusta y en otras premia de forma inmerecida. Júnior Lacayo que tenía cinco minutos de estar en cancha, recibió un pase filtrado de Deiby Flores, le ganó el duelo a un displicente César Oseguera y envió centro que fue interceptado por “Pipo” López, el rebote le cayó al mismo Lacayo, quien de zurda anotó el 2-1 al minuto 70.

Ingresó Mario Martínez, que tuvo un par de oportunidades antes que llegará el final del juego. Ganó el León, muy buen premio para un discreto desempeño.

-FICHA TÉCNICA:



2 - OLIMPIA: Edrick Menjívar, Kevin Álvarez, Elmer Güity (Mayron Flores, min.79), Ever Alvarado, Dabirson Castillo; German Mejía, Jonathan Paz, Deybi Flores, Marcelo Canales (Júnior Lacayo, min.65), Jerry Bengtson y Carlo Costly (Diego Reyes, min.58).

1 - REAL ESPAÑA: Roberto López, Odis Borjas, Allans Vargas, Johnny Leverón, César Oseguera, Jhow Benavídez, Alfredo Mejía (Mario Martínez, min.78), Jorge Claros, Iván López, Darixon Vuelto (Ángel Tejeda, min.78) y Maximiliano Callorda.